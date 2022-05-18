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Meteoroloji sel baskını için uyardı: Sel ve su baskını olabilir!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, kuzey Ege, Batı Karadeniz ile Batı Akdeniz, Toroslar ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskını uyarısı yapıldı. AKOM'dan İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışla olacağı ile ilgili açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Sağanak yağış beklenen bölgeler: Meteoroloji sel baskını için uyardı
Sel ve su baskını olabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan hariç) ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Çorum, Amasya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte haberin detaylarıççç

Sağanak yağış beklenen bölgeler

  • İSTANBUL °C, 24°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle ve akşam saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde batıda, akşam il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
  • ANKARA °C, 27°C
  • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
  • İZMİR °C, 30°C
  • Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 25°C
  • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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