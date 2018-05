Samsun iftar vakti! Samsun’da iftar bugün saat kaçta?

Samsun iftar vakti saatleri belli oldu. Diyanet tarafından 2018 imsakiyesi açıklandı ve merakla beklenen Samsun ezan saatleri ve imsakiyesi belli oldu. Samsun’da ilk iftar saat 19.54’de açılacak. İşte Samsun için iftar vakitleri ve 2018 Ramazan imsakiyesi.

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.Bu hadis ilk bakışta hilali çıplak gözle görmedikçe oruca başlanmayacağı ve bayram edilmeyeceği fikrini uyandırmaktadır.

Konu ile ilgili diğer rivayetler değerlendirildiğinde, bu hadislerin amacının günün şartları içinde en uygun uygulamanın öğretilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür.” (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.Çıplak gözle görülsün ya da görülemesin, ay mutat hareketlerine devam etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En›âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Buna göre Hz. Peygamber (s.a.s.), kamerî aybaşlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür.

Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.





İstanbul iftar vakti! 16 Mayıs 2018 iftar saat kaçta? İstanbul iftar vakti saatleri belli oldu. Diyanet tarafından 2018 imsakiyesi açıklandı ve merakla beklenen iftar vakitlerinin saati netleşti. İstanbul’da ilk iftar saat 20.22’de açılacak. İşte İstanbul için iftar vakitleri ve 2018 Ramazan imsakiyesi.İstanbul iftar vakitleriDiyanet tarafından aylık olarak hazırlanmış olan 2018 İstanbul imsakiyesini sizler için hazırladık. İmsakiye 2018 için tıklayınız Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26). Ramazan’ı karşılamak için oruç tutulur mu?Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.Ramazan mesajları! Ramazan ayına özel seçilmiş resimli Ramazan mesajlarıRamazan ne zaman bitiyor?Diş fırçalamak ve macun yutmak orucu bozar mı?Kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten kusmak ile ilgili açıklama

Ankara iftar vakti, imsak saati! Ankara imsakiyesi 2018 Ankara iftar vakti ve imsak saatleri haberimizde. 2018 yılının imsakiyesi belli oldu. Mübarek Ramazan ayına girmeye çok az bir süre kala vatandalar imsakiyeyi araştırmayı başladılar. Saat kaçta imsak olacak ve saat kaçta iftar açılacak soruları sorulmaya başladı. Sizler de Yeni Şafak tarafından hazırlanan namaz vakitleri sayfasını inceleyebilir ve il il iftar vakti ve imsak saatlerini öğrenebilirsiniz.Ankara iftar vaktiAnkara sahur vaktiİl il iftar vakitleriRamazan AyıKamerî ayların başlangıç ve bitişi ayın hareketleri esas alınarak belirlenir. Aın hilal eklinde görülmesinden itibaren tekrar hilal eklinde görülmesine kadar geçen süre bir “ay"dr. Bu süre, bazen 29 gün, bazen 30 gün olur. Bu sebeple Ramazan aynıda oruca başlayabilmek için ayın gökte hilal (yeni ay) halinde göründüğü zaman belirlemek gerekmektedir. Ne var ki hilali görmek her zaman mümkün olmamakta bu sebeple Ramazan girip Oruç lmihali 13 girmediğinde, ya da sona erip ermediği konusunda şüphe doğurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ban ve sonunu belirleme yöntemini bildirmek ve hilalin görülemediği durumlara da pratik bir çözüm getirmek üzere öyle buyurmuştur:“Hilali Ramazanın başında görünce oruca başlayınız ve onu şevval ayının başında görünce bayram ediniz.Hava bulutlu olur da hilali göremeyecek olursanız ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz (ayı otuza tamamlayınız.)" (Buhârî, “Savm", 5)“(Ramazan) Hilalini görmedikçe oruca başlamayın, (evval) hilalini görmedikçe oruca son vermeyin. Hava bulutlu olursa ayın sonunu takdir ederek belirleyiniz (ayı otuza tamamlayınız.)" (Buhârî, “Savm", 11)HAMURLU TATLILAR DÜŞMANProf. Dr. Ergün Seyfeli, “İftar sonrası özellikle yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. İftarda hafif olan çorbalar ve mümkünse biraz daha kahvaltı ağırlıklı yemeklerle başlayıp 15 dakika dinlendikten sonra ana öğüne geçmelerini öneriyoruz. Kalp hastalarının hamurlu olan tatlılardan uzak durmaları gerekiyor. Sütlü tatlılar ya da meyve tatlılarından faydalanabilirler” ifadelerini kullandı.Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet’in açıklamasıAnkara iftar vakti ve sahur saatlerini bu yazımızda sizler için hazırladık.

Ramazan ne zaman bitiyor? 2018 Ramazan hangi gün, hangi tarihte ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 11 ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı, tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı ve ilk iftar için bekleyiş başladı. Oruç ülkemizde yaklaşık 16 saat tutulacak. Ramazan orucu tutan Müslümanlar Ramazan'ın ne zaman biteceğini Bayramın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) imsakiyesine göre Ramazan'ın bitişi....RAMAZAN NE ZAMANA BİTİYOR?16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayan Ramazan ayı 14 Haziran 2018 Perşembe günü son iftar ile sona erecek. Arap ülkelerinde hilal gözetlemesine göre, Ramazan'ın ilk günü Perşembe olarak ilan edildi. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir ışık kirliliğine maruz kalmayan karanlık bölgelerde imsak ve yatsı vakti gözlemlerini yaptıklarını bildirdi.Elde ettikleri verilerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimlerdeki saatlerle uyuştuğunu anlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:"Kamuoyuna duyurmak isterim ki Başkanlığımız tarafından verilen imsak, yatsı veya diğer namaz vakitlerinin hiçbirinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Bilhassa konuyu bilmeyen kişilerin bu konulara girmemesinde büyük fayda var. Çünkü yanlış bilgiyle bilerek veya bilmeyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Özellikle ramazan ayı geldiğinde imsak vaktiyle ilgili insanları bir şüpheye sevk ediyorlar."RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.2018 Ramazan imsakiyesi! İlk sahur ilk iftar saatleri2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 PazartesiRegaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe PerşembeMiraç Kandili: 13 Nisan 2018 CumaBerat Kandili: 30 Nisan 2018 PazartesiRamazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 ÇarşambaKadir Gecesi: 10 Haziran 2018 PazarRamazan Bayramı: 15 Haziran 2018 CumaKurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 SalıBayram namazı nasıl kılınır?RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİMüslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.HANGİ ÜLKEDE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULUYOR?En uzun oruç süresi, Grönland’da. Grönland’da oruç süresi 20,5 ile 21 saat arası olacak.İsveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Norveç'te oruç süresi 19 ile 19,5 saat arası. Rusya'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Danimarka'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. İngiltere'de oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Hollanda'da oruç süresi 18,5 ile 19 saat arası. Belçika'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Almanya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Polonya'da oruç süresi 18 ile 18,5 saat arası. Ukrayna'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Fransa'da oruç süresi 17,5 ile 18 saat arası. Macaristan'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Romanya'da oruç süresi 17 ile 17,5 saat arası. Bulgaristan'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Bosna Hersek'te oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Türkiye'de oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. İtalya'da oruç süresi 16,5 ile 17 saat arası. Japonya'da oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası. Hindistan'da oruç süresi 14 ile 14,5 saat arası. Tunus'ta oruç süresi 15,5 ile 16 saat arası.Orucu bozan şeyler nelerdir?Kimler oruç tutar kimler tutamaz?Ramazan ne zaman bitiyor, Ramazan bayramı ne zaman ve tatil kaç gün? sorularının yanıtını haberimizde sizlerle paylaştık. Ramazan ile ilgili fetvalara ve merak ettiğiniz tüm şeyleri https://www.yenisafak.com/rama... sayfasından takip edebilirsiniz.