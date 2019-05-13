23 Haziran'da gereken cevap verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı’nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı’nda yaptığı konuşmada, İstanbul’un ihtiyacının, darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz’daki gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisi olduğunu söyledi. Dağdan talimatlar geldiğini ve terörist başlarının kimlerle beraber olunması gerektiğini isim vererek CHP’nin adayıyla beraber olmanız gerektiğini söylediğini hatırlatan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Erdoğan, bir seyyar satıcıdan kestane alarak sohbet etti.

ZERRE İHTİMAL VERMİYORUM

Kazanı kaynatıp sandıklardan oyu çalanların üste bir darbe tehdidinde bulunmalarına İstanbul halkı 23 Haziran’da inşallah gereken cevabı verecektir. Düşünebiliyor musunuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Parlamentosunda kazanı kaynatıp oradan darbeye çağrı yapanlar bu ülkede kimlerdir? Sandıklardan oyları çalanlarla milletin bir arada olacağına zerre kadar ihtimal vermiyorum. Dünyanın neresinde demokrasinin en önemli işlerlik aracı olan seçimlerin şaibeden arındırılmak üzere yenilenmesine karşı çıkıldığı görülmüştür? İşte dün Belçika’nın bir şehrinde de yerel seçim için yenilenme kararı verildi, daha yeni. Bakalım Belçika’da bu karara karşı kampanyalar başlatılacak mı? Bu kararı veren yargı mensupları isim isim sayılıp tehdit edilecek, çete yaftası vurularak itibar suikastına maruz bırakılacak mı? Belçika Parlamentosu’nda bu sebepten darbe çığırtkanlığı yapan çıkacak mı?

SANDIKTAN KORKAN SİYASETÇİ OLAMAZ

Ülkemizden başka hiçbir yerde böyle manzaralar göremezsiniz. Ama bizde görüyorsunuz, bu ülkede ana muhalefetin başındaki zat, nasıl tehditler sallıyor ortada. Anayasa’nın 138. maddesini ayaklar altına alıyor ama buna karşı hiçbir ses yok. İma dahi edemez, ben söylemiyorum Anayasa söylüyor. Bunlar imayı bırakın, tehdit ediyor. Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Demokrasinin işlemesine katkıda bulunduğumuz, bu yönde alınan kararı da saygı ile karşıladığımız için suçlanıyorsak, bu bizim için ancak şeref payesi olabilir. Milli iradeyi, demokrat postu altındaki faşist ruhlu tek parti özlemcilerinin hezeyanlarına biz kurban vermeyeceğiz. Vesayet heveslilerinin kazanı kaynatarak birilerine kullanışlı ortam hazırlamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu demokrasi nasipsizleri ne yaparsa yapsın umursamayacak ve sonuna kadar milli iradenin sandığın yanında yer almasını sürdüreceğiz.

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HEPSİ DE SÖZLERİNİN ÜZERİNE YATTI

Seçimin yenilenme kararının tamamını, okuma, anlama, değerlendirme zahmetine bile girmeden, bu konuda büyük büyük laflar edenlerin sözlerini, sandıkta yutturmak herkesin boynunun borcu. Affınıza sığınarak söylüyorum; Taksim’de anırmaktan koltuğunu bırakmaya kadar nice büyük laflar edenlerin hepsi de sözlerinin üzerine yattı. İnşallah bu defa da öyle olacaktır. İşte görüyorsunuz, bunlar o kadar şirazeden çıktı ki şimdi statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ’nün uşağı durumunda olan kişilerin sloganlarını tribünlere pankart olarak asıyorlar. Bunlar yanlış yolda ama bunu biz düzelteceğiz.

Sanatçı dalkavukluk yapmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK’nın kararı üzerine sosyal medyada CHP’li İmamoğlu’na destek mesajı atan sanatçılara tepki gösterdi. Erdoğan, “Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz. Sanatıyla konuşan sanatçıları da biz baş göz ederiz, onlar için de elimizden gelen ne varsa onu yaparız”