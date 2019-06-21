Ekrem Bey’in yaptığı gayri ahlaki

Cumhur İttifakı Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Burada konuşan Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi. Bu kararı 10 milyon 500 bin İstanbullunun vereceğini dile getiren Yıldırım, "İstanbul, Türkiye'nin ebrusu. Türkiye'nin 7 renginin tamamı İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi birbirleriyle etle kemik gibidir. 'Çanakkale geçilmez derken' yine beraber mücadele etmişiz. Bizleri kendi içimizde tefrikaya düşürmek, ayrıştırmak, yerli ve milli bir proje değildir. 100 yıl önce başlamış bir projedir. Amaç, Türkiye'nin bölgedeki gücünü zayıflatmasıdır. PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır" diye konuştu.

ETNİK KİMLİĞİNİZLE GURUR DUYUN

"PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu asla yoktur" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Kürtlerin de Türklerin de tek sorunu PKK terör örgütüdür. Bu örgüt bölgenin kalkınmasını geciktirmiştir. İnsanların gelecek ümitlerini yok etmiştir. Türk Kürt kardeşleri biribirine düşman etmiştir. Onun için zaman birlik ve kardeşlik zamanıdır. Buradan açık söylüyorum: Etnik kimliğinizle gurur duyun. Herkes etnik kimliğiyle gurur duysun. Çünkü, o sizin gururunuzdur, doğuştan gelen hakkınızdır."

AYLIK MAVİ AKBİL 165 TL’YE İNECEK

Yıldırım, sosyal medya hesabında aylık mavi kartı indirimi yapılacağına ilişkin bir bilgiyi paylaştığı hususunda “Daha önce öğrencilere indirim yapılmıştı. Şimdi, normal aylık abonman mavi kartını da 205 liradan 165 liraya indireceğiz. Böylece 500 bin civarında aylık mavi kart olan bütün İstanbullular, bu indirimden yararlanacak” ifadesini kullandı.

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HAFRİYATÇIYA CEZA İPTALİ SÖZÜ

Anadolu ve Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneklerinin başkanlarıyla da görüşen Yıldırım, hafriyatçıların İstanbul'un inşası, imarı gibi pek çok konuda katkıları olduğunu aktararak şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyesinin kesmiş olduğu cezalar var. Tahakkuk edilmiş ceza miktarı 300 milyon civarında. 60 bin kişinin doğrudan çalıştığı, 15 bin kamyonun, 3 bin iş makinesinin gece gündüz çalıştığı ve 200 bin aileye hizmet eden bu önemli sektörün sorunlarına duyarsız kalamayız. Makul olmayan bu cezaların bir şekilde halledilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Her kuruşun hesabını verdim

Binali Yıldırım, kullandığı makam aracıyla ilgili iddialara ilişkin soru üzerine, şunları söyledi: "Ben bu tartışmaları esefle izliyorum. Benim hakkımda başka buldukları bir şeyi olmayanlar, aracım, Başbakanlık evinde oturduğum gibi hakikati olmayan konularla uğraşıyorlar. Ben 17 yıldır bu ülkeye hizmet ediyorum. Milyarlarca lira bütçe yönettim. Her kuruşun hesabını verdim. Bundan sonra da vermeye hazırım. Olayları çarpıtmaya gerek yok.

24 SAAT KORUMA VERİLİR

Bu ülkede Başbakanlık yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış herkese, şahsına, gece-gündüz, 24 saat, hiçbir kısıtlamaya mahal olmadan araç verilir. Korumalar verilir. Kaldı ki, ben bunları en asgari düzeye indirmiş durumdayım. Bütün bu düzenlemeler benim dışımda yapılan şeyler. İstesem de bunları ret edemem. Çünkü, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbesini yaşamış bir Başbakanım. Bu konuların gündeme getirilmesini kınıyorum."





Ekrem Bey’in yaptığı gayri ahlaki

Yıldırım, İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun açık oturum öncesi bir otelde gizlice buluşmasıyla ilgili olarak, "Rakibimle yüz yüze, hem de tek başına değil, bütün danışman ekibiyle beraber görüşülüyor olması, gayri ahlaki bir durumdur. Ekrem Bey, siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Siyasetçi ve basın etiği açısından bir ahlaki durum vardır. Adaylara dürüst muamele yapılmamıştır ve bu görüşme kamuoyundan gizlenmiştir. Hem aday tarafından hem de moderatör tarafından gizlenmiştir. Böyle bir şeyin olması tutarsızlıktır. Takdir kamuoyunun olacaktır" dedi. CHP adayının Ordu Valisine hakaretiyle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Validen özür dilemesi, Vali'yi ve Orduluları ilgilendirirdi ama şimdi kabahati daha büyük bir boyuta geldi. Çünkü, millete yalan söylemiş oldu. Şimdi, özrü milletten dilemesi gerekir, Vali'den özür dilemesi yetmez."

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Seçim karargâhı İstanbul’a

Her seçimde AK Parti Genel Merkezinde oluşturulan ‘seçim takip merkezi’ İstanbul’a taşınıyor. AK Parti’nin 2014’te kullanmaya başladığı Sonuç Alım Sistemi 31 Mart öncesinde yeniden düzenlenmişti. Bu sistemle elektronik ortamda sandık başı sonuçlarının hızla girilmesi ve YSK verileri ile karşılaştırılması sağlanmıştı. Sistemin benzeri İstanbul’da bir kez daha uygulanacak. Seçim günü AK Parti’nin görevlileri sandık başında yapılan sayım sonucunu telefonla seçim koordinasyon merkezlerine bildirecek. Görevliler daha sonra ıslak imzalı sandık sonucunu alacak ve kendilerindeki sonuçlar ile ıslak imzalı sonuç arasında fark olup olmadığını kontrol edecek. Genel başkan yardımcıları başta olmak üzere parti kurmayları da bu merkezde sonuçları takip edecek.