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2019 YEREL SEÇİMİ

Mağdur istanbul

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından İstanbul’da görevlendirilen ekipte yer alan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İstanbulluların 31 Mart’ta sandığa organize şaibe karıştığının farkında olduğunu belirterek, “Ortada mağdur falan yok. Mağdur İstanbul” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Üçüncü Bölge Koordinatörü İsmail Faruk Aksu (Solda), İkinci Bölge Koordinatörü Feti Yıldız (Ortada) ve Birinci Bölge Koordinatörü İzzet Ulvi Yönter (Sağda)
Üçüncü Bölge Koordinatörü İsmail Faruk Aksu (Solda), İkinci Bölge Koordinatörü Feti Yıldız (Ortada) ve Birinci Bölge Koordinatörü İzzet Ulvi Yönter (Sağda)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından İstanbul için görevlendirilen ekibin içinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimleri için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Yönter, şimdiye kadar 9 ilçeye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti. Yönter, “Genel Başkanımız İstanbul’da karargâhını kurdu. MHP olarak Binali Yıldırım’ın seçilmesi hususunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Birinci bölgede bütün ilçelerimizi ziyaret ederek, hemşehri dernekleriyle temas kurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

USULSÜZLÜĞÜN HALK FARKINDA

Yönter, İstanbulluların 31 Mart’ta sandığa usulsüzlüğün, haksızlığın ve organize şaibenin karıştığının farkında olduğunu söyledi. Yönter, “Bu şaibenin farkına varmaktan hem üzüntü duyuyorlar hem de öfkeliler. Bu öfkenin ve üzüntünün 23 Haziran’da sandığa yansıyacağını görüyoruz. Ortada mağdur falan yok. Mağdur İstanbul, İstanbullu kardeşlerimiz, milli irade ve demokrasidir” diye konuştu. Zaman zaman ‘Ekrem İmamoğlu’nun elinden mazbatası alındı’ diyen vatandaşlarla da karşılaştıklarını anlatan Yönter, seçmeni nasıl ikna ettiklerini şu sözlerle anlattı:

FETÖ VE İMAMOĞLU’NA TEPKİ GÖSTERİYORLAR

“Sandıktaki usulsüzlükleri, yapılan çirkinlikleri, organize haksızlıkları ve yolsuzlukları anlatınca vatandaşlarımız ikna oluyor. Bir de PKK’nın gün aşırı yapmış olduğu açıklamalarla İstanbul’un kaderine sözüm ona hükmetme çabasına muazzam bir öfke duyuyor. Görüyoruz ki vicdan ve sağduyu sahibi vatandaşlar, buna tepki gösteriyor. FETÖ’nün Ekrem İmamoğlu’na yönelik faaliyetlerine tepki gösteriyorlar.

TAM SAHA PRES

Çalışmalarımızı gün geçtikçe daha da derinleştiriyoruz. Yüz yüze iletişime önem veriyoruz. AK Parti ile uyumlu bir dil kullanıyoruz. AK Parti ile programlarımız önümüzdeki günlerde belli olacak. Tam saha pres halindeyiz.”

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