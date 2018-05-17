Muharrem İnce bağış istedi: Garibanım biraz ateşleyin Cumhurbaşkanı adaylarına isteyen kişiler bağışta bulunabiliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İnce için 13 bin lira bağışta bulundu. İnce de Amasya'da vatandaşlara seslendiği mitingde bağış isteyerek "Garibanım biraz ateşleyin. 5 olur 10 olur fark etmez" dedi.

17 Mayıs 2018, 14:54 Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018, 18:20 AA