Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
SeçimMuharrem İnce bağış istedi Garibanım biraz ateşleyin
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMİ

Muharrem İnce bağış istedi: Garibanım biraz ateşleyin

Cumhurbaşkanı adaylarına isteyen kişiler bağışta bulunabiliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İnce için 13 bin lira bağışta bulundu. İnce de Amasya'da vatandaşlara seslendiği mitingde bağış isteyerek "Garibanım biraz ateşleyin. 5 olur 10 olur fark etmez" dedi.

AA
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL bağışta bulunarak dekontu paylaştı.

'ATEŞLEYİN BAKALIM'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde halka seslenerek "Bende para yok. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bağışın dekontu

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.