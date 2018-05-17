Muharrem İnce bağış istedi: Garibanım biraz ateşleyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL bağışta bulunarak dekontu paylaştı.
'ATEŞLEYİN BAKALIM'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde halka seslenerek "Bende para yok. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" dedi.