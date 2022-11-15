Kasım ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak?

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde Kasım ayı için beklenen zaman geldi çattı. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın faydalandığı konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, Kasım ayı SED ödemesi ile ilgili bilgiler ve SED yardımının miktarı...

KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 Kasım ayı SED ödemelerine dair açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

KASIM AYI SED YARDIMI NE KADAR?

SED kapamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

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SED YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.