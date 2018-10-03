Şifresiz beIN Sports canlı izle! beıN Sports Haber artık şifresiz olarak ekranlarda
beIN Sports Haber canlı izleme bilgileri haberimizde. Süper Lig’in resmi yayıncısı beIN Sports, yaptığı açıklamada şifresiz olarak izlenebileceğini duyurdu. Gerekli frekansları girdiğinizde beIN Sports’u şifresiz bir şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz. Peki beIN Sports Haber şifresiz nasıl canlı izlenir?
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beIN Sports’u şifresiz canlı izlemek mümkün. Yapılan resmi açıklama ile birlikte futbolseverler artık maçları şifresiz bir şekilde izleyebilecekler. Birkaç dakikanızı ayırarak frekans bilgilerini girebilir ve maçları kesintisiz izleyebilirsiniz.
beIN Sports canlı izleme bilgileri
Süper Lig’de oynanacak olan maçları sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Yapılan resmi açıklamanın ardından beIN Sports kanalını şifresiz olarak izleme imkanına sahipsiniz. Gireceğiniz frekans bilgileriyle beIN Sports’u televizyonlarınızdan şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Yayınlar, programlar ve maç özetleri beIN Sports şifresiz kanalda.
beIN Sports Haber frekans bilgileri
Türksat 4A
12379 MHZ Horizontal ( Yatay )
DVB-S Sembol Oranı: 30000
FEC 3/3 Digitürk Kanal 83.
Maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar artık şifresiz yayınla beIN SPORTS HABER’de sizinle! pic.twitter.com/AWN76vsgju
Resmi site üzerinden yapılan açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranları üzerinden şifreli izlenebilecek. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.
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