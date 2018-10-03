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Şifresiz beIN Sports canlı izle! beıN Sports Haber artık şifresiz olarak ekranlarda

beIN Sports Haber canlı izleme bilgileri haberimizde. Süper Lig’in resmi yayıncısı beIN Sports, yaptığı açıklamada şifresiz olarak izlenebileceğini duyurdu. Gerekli frekansları girdiğinizde beIN Sports’u şifresiz bir şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz. Peki beIN Sports Haber şifresiz nasıl canlı izlenir?

Haber Merkezi Diğer
Frekans bilgileriyle birlikte artık beIN Sports'u şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Frekans bilgileriyle birlikte artık beIN Sports'u şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

beIN Sports’u şifresiz canlı izlemek mümkün. Yapılan resmi açıklama ile birlikte futbolseverler artık maçları şifresiz bir şekilde izleyebilecekler. Birkaç dakikanızı ayırarak frekans bilgilerini girebilir ve maçları kesintisiz izleyebilirsiniz.

beIN Sports canlı izleme bilgileri

Süper Lig’de oynanacak olan maçları sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

İzlemek için tıklayınız

beIN Sports Haber şifresiz canlı izleme

Yapılan resmi açıklamanın ardından beIN Sports kanalını şifresiz olarak izleme imkanına sahipsiniz. Gireceğiniz frekans bilgileriyle beIN Sports’u televizyonlarınızdan şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Yayınlar, programlar ve maç özetleri beIN Sports şifresiz kanalda.

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Türksat 4A

12379 MHZ Horizontal ( Yatay )

DVB-S Sembol Oranı: 30000

FEC 3/3 Digitürk Kanal 83.

Porto Galatasaray maçı şifresiz mi?

Resmi site üzerinden yapılan açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranları üzerinden şifreli izlenebilecek. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

beIN Sports Haber yayın akışı! 3 Ekim
beIN Sports Haber yayın akışı! 3 Ekim

3 Ekim beIN Sports Haber yayın akışı Yeni Şafak’ta. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ederken maçın kanal bilgileri de merak konusu oldu. Porto Galatasaray maçının hangi kanalda olacağını bilmeyenler ise şimdiden yayın akışlarını inceliyor.Porto Galatasaray maçı hangi kanalda?Yapılan resmi açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.beIN Sports yayın akışı00:00 Haftanın Gündemi01:00 beIN Manşet02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber02:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber03:45 Beşiktaş - Kayserispor (Özet)04:00 Haftanın Gündemi05:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber05:45 DG Sivasspor - Bursaspor (Özet)06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber06:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)07:00 Yeni Gün09:00 Haftanın Gündemi10:00 EFL Championship Maç Özetleri10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri11:00 beIN Manşet12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber12:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)13:00 Gün Ortası14:00 Özel Röportaj: T.Ennis14:30 STSL Maç Özetleri15:00 beIN Manşet16:00 İspanya'dan Futbol17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber17:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)18:00 Ana Haber18:30 İngiltere'den Futbol19:30 beIN 120:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)21:15 Vay Bee21:30 beIN Teknik22:30 1 Numara23:00 beIN Bugün

Porto Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar
Porto Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar

Ülkemizi temsil eden Galatasaray bu akşam zorlu rakiplerden biri olan Porto ile karşı karşıya geliyor. Resmi yayıncı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 20.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak bazı kanallar ise bu maçı şifresiz olarak yayınlayacak.Porto Galatasaray maçını şifresiz veren kanalBu akşam oynanacak olan mücadele Azerbaycan kanallarından biri olan CBC Sport üzerinden izlenebilecek. Bunun için frekanslarını CBC Sport’a göre ayarlamanız gerekmektedir.CBC Sport frekans bilgileriCBC Sport HD kanalının yayınları Türkiye'den de rahatlıkla izlenebiliyor. Ancak izleyicilerinin çanak antenlerini 42 dereceden 46 derece doğuya yani 4 derecelik çevirmeleri gerekiyor. Azeri uydusu AzerSpace1'den yayın yapan kanalın frekansı 11135. Polarizasyon yatay, sembol değeri ise 27500.Porto Galatasaray istatistikleriPorto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Sporting karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı (1-3).Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray (1B 2M), daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü.İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor.İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından (sekiz) bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı.Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı (Kasım 2014).

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