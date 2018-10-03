Şifresiz beIN Sports canlı izle! beıN Sports Haber artık şifresiz olarak ekranlarda

beIN Sports’u şifresiz canlı izlemek mümkün. Yapılan resmi açıklama ile birlikte futbolseverler artık maçları şifresiz bir şekilde izleyebilecekler. Birkaç dakikanızı ayırarak frekans bilgilerini girebilir ve maçları kesintisiz izleyebilirsiniz.

beIN Sports canlı izleme bilgileri

Süper Lig’de oynanacak olan maçları sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

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beIN Sports Haber şifresiz canlı izleme

Yapılan resmi açıklamanın ardından beIN Sports kanalını şifresiz olarak izleme imkanına sahipsiniz. Gireceğiniz frekans bilgileriyle beIN Sports’u televizyonlarınızdan şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Yayınlar, programlar ve maç özetleri beIN Sports şifresiz kanalda.

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Türksat 4A

12379 MHZ Horizontal ( Yatay )

DVB-S Sembol Oranı: 30000

FEC 3/3 Digitürk Kanal 83.

Maç özetleri, son dakika gelişmeleri ve özel yayınlar artık şifresiz yayınla beIN SPORTS HABER’de sizinle! pic.twitter.com/AWN76vsgju — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 25 Ekim 2017

Porto Galatasaray maçı şifresiz mi?

Resmi site üzerinden yapılan açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranları üzerinden şifreli izlenebilecek. Ancak Digitürk üyeliği bulunanlar maçı ek bir ücret ödemeden izleme imkanına sahip olacak. Bunun yanı sıra ise " Sporun Yıldızı" paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

beIN Sports Haber yayın akışı! 3 Ekim 3 Ekim beIN Sports Haber yayın akışı Yeni Şafak’ta. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ederken maçın kanal bilgileri de merak konusu oldu. Porto Galatasaray maçının hangi kanalda olacağını bilmeyenler ise şimdiden yayın akışlarını inceliyor.Porto Galatasaray maçı hangi kanalda?Yapılan resmi açıklamaya göre Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.beIN Sports yayın akışı00:00 Haftanın Gündemi01:00 beIN Manşet02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber02:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber03:45 Beşiktaş - Kayserispor (Özet)04:00 Haftanın Gündemi05:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber05:45 DG Sivasspor - Bursaspor (Özet)06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber06:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)07:00 Yeni Gün09:00 Haftanın Gündemi10:00 EFL Championship Maç Özetleri10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri11:00 beIN Manşet12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber12:45 Trabzonspor - Kasımpaşa (Özet)13:00 Gün Ortası14:00 Özel Röportaj: T.Ennis14:30 STSL Maç Özetleri15:00 beIN Manşet16:00 İspanya'dan Futbol17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber17:45 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Özet)18:00 Ana Haber18:30 İngiltere'den Futbol19:30 beIN 120:30 Basın Toplantısı: Galatasaray (Canlı)21:00 Galatasaray Antrenman (Canlı)21:15 Vay Bee21:30 beIN Teknik22:30 1 Numara23:00 beIN Bugün