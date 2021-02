Sivil Savunma Günü şiirleri ve sözleri! 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedir, ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Sivil Savunma Günü insanların kendini savaş, doğal afet gibi durumlarda koruyabilmeyi öğrenmesini amaçlıyor. Türkiye'de 1959 tarihinde İç İşlerine bağlı olarak Sivil Savunma Müdürlüğü kurulmuştur. İleri ki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 14.11.1988 tarihli 7126 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat “Sivil Savunma Günü” olarak kabul edilmiş olup; her yıl Bakanlık Merkezinde, Taşra Teşkilatında, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm okullarda oluşturulan Sivil Savunma Kulüpleri aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır. Peki, Peki, Sivil Savunma Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? İşte detaylar...

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ NEDİR?

Sivil savunma savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan; Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi; Afetlerde can ve mal kurtarılması; Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması; Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması; Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi; Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; konularını kapsayan Silahsız, Koruyucu, Kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.

REKLAM

SİVİL SAVUNMA NASIL, NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Yurdumuzda sivil halkın korunmasına ilişkin önlemlerin başlangıç tarihi 1928 olup, bu yılda “Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa, Muhafazası” adı altında bir Talimname çıkarılmıştır. Bundan sonra çeşitli idari düzenlemelerle yürütülen hizmetler 1938 yılından itibaren 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu ile yerine getirilmeye çalışılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan uçakların ve silah menzillerinin cephe gerisine kadar uzanması nedeniyle bu savaşta sivillerin gördüğü zayiat ve ekonomik tesislerin uğradığı hasarlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 1952 yılında NATO üyeliğine kabulünden sonra, 1959 yılında bugünkü Sivil Savunma teşkilat ve faaliyetlerini düzenleyen “Sivil Savunma Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.

REKLAM

SİVİL SAVUNMA GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Her yıl 28 Şubat tarihi Sivil Savunma Günü olarak kutlanır. Hemen aşağıda bu gün ile ilgili Sivil Savunma Günü şiirleri bulabilirsiniz.

Tedbir

Tedbir olmaz bilmeden,

Kaza başa gelmeden, Oku, öğren tedbir al

Kurtul doğal afetten.

Ne olacak deme sakın,

Olan felaketlere bakın,

Önceden tedbir almazsan,

Ölüme olursun yakın.

Şair: İsmail SAĞIR

***

Sivil Savunma

Sivil savunma gününde,

Bilgi edindik derslerde.

Çaldı alarm zilleri,

Tatbikat yaptık bahçede.

Sivil savunmayı tanıdık,

Yapacaklarımızı anladık,

Önceden tedbir aldık,

Zarar görmedik afette.

Sivil savunmaya girelim,

Biz de hizmet verelim,

Herkese bildirelim,

Bulunsunlar hizmette.

Şair: İsmail SAĞIR

***

Sivil Savunma

Edirne’den Ardahan’a

Samsun’dan İskenderun’a uzanan

Devletin en şefkatli elleridir.

Sivil Savunma.

Savaşta ve barışta

Depremde, selde, yangında

Her tür afette,

Uzanır zorda kalan vatandaşına

Çeker alır ölüm tuzaklarından

Sarar yaralarını.

Sivil halkla beraber

Sivil halkın yanında

Karda, kışta her koşulda

Hazırdır göreve.

Karagün dostu,

Görevinin, özgüvenin okuludur

Sivil Savunma.

Şair: Cihat SOLMAZ

***

28 Şubat Sivil Savunma Günü

Afet,Savaş Olursa

Yetişir Sivil Savunma

Kurtarır Sivilleri

Yardım Eder Onlara

Savaş Yıkıntı Afette

Veririz Biz Elele

Sivil Savunma İle Birlikte

Mutlu Oluruz Yine

Sivil Savunma Günü Sözleri

“Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir.”

1- Sivil savunmasız yurt savunması olmaz.

2- Sivil savunma öz savunmamızdır, katılınız.

3- Yangınların önlemini alma, söndürme külfetinden daha kolay ve ucuzdur.

4-Savaşta ve barışta yangın, sel, deprem ve benzeri doğal afetlerden kendinizi ve ailenizi nasıl koruyacağınızı sivil savunma öğretir.

REKLAM

5-” Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. ”

“Önce tedbir,sonra tevekkül.”