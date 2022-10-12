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AFAD ve Kandilli duyurdu: Son deprem Osmaniye’de 5.1 büyüklüğünde oldu

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün irili ufaklı deprem yaşanmaktadır. Sarsıntı hissedenler "Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise yaşanan son deprem listesini her gün canlı olarak paylaşmaktadır. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 18.48’de merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.

Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.

Depremde yıkılan bina var mı?

Depremin ardından Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde bir evde hasar meydana geldi. Deprem sırasında evde oturan Mert ailesi korku yaşarken Kızılay ve AFAD ekipleri eve gelip incelemelerde bulundu. Gazetecilere konuşan aile, evde yemek yedikleri sırada depremin olduğunu ve korkuyla dışarı çıktıklarını söyledi. Türk Kızılayı Düziçi Şube Başkanı Mustafa Önal ise depremin ardından sahaya indiklerini söyledi.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Osmaniye'deki deprem neyin habercisi?

Görür, "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

AFAD son depremler listesi için tıklayın

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