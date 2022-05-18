Fenerbahçe'de kimler gidiyor kimler kalıyor?

Bu sene de şampiyonluk hayallerine kavuşamayan Fenerbahçe gelecek sezon için kolları sıvadı. Birçok oyuncu için yeni kararlar veren Fenerbahçe'de bu sezon kimler kalıyor kimler gidiyor? İşte, merak edilen cevaplar.

1. TOLGAY ARSLAN

2022 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan, görev düştüğünde başarısız oldu. Geçen sezon ortasından bu yana kabul edilebilir performans gösteremeyen Tolgay'a kulüp bulması iletilecek.

2. NABIL DIRAR

34 yaşındaki Faslı oyuncunun sözleşmesi Comolli gitmeden hemen önce yenilendi. Dirar'ın maaşında ciddi oranda bir indirim yaparak sarı-lacivertli takımda kalması ya da tekrar Avrupa'ya gitmesi bekleniyor.

3. HASAN ALİ KALDIRIM

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ile şu ana kadar imzalar atılmadı. Milli sol bekin takımda tutulması ancak önüne yabancı ve kaliteli bir sol bek alınması düşünülüyor.

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4. MIHA ZAJC

Zajc, ne zaman forma sırası kendine gelse kabul edilebilir bir performans sergileyemedi. Ersun Yanal döneminde de şans bulamayan Miha Zajc, sakatlanmasaydı ocak ayında başka bir kulübe transfer olacaktı. Sloven oyuncuyla yaz döneminde kulüp bulması yönünde bir toplantı yapılacak. Zajc'tan 5 milyon euro civarında bir bonservis geliri hedefleniyor.

5. JAILSON

24 yaşındaki Brezilyalı orta saha, joker gibi kullanılsa da performansı yeterli bulunmadı. Fenerbahçe, 5 milyon euro civarında bir bonservisle satmak istiyor. Menajeri de şimdiden arayışlara başladı.

6. ZANKA

Fenerbahçe, sezon sonu Almanya’dan dönecek olan ve 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek. F.Bahçe’nin sezon başında İngiltere Championship ekibi Huddersfield’dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal’ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf’a kiralanan Mathias ‘Zanka’ Jorgensen Almanya’da da tutunamadı.

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7. ALPER POTUK

Maaşında çarpıcı bir indirim yapsa da Alper Potuk, formaya uzak kaldı. Genç oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin planları arasında Alper bulunmuyor. Anadolu'dan gelecek teklifleri Fenerbahçe kabul ediyor ancak Alper bir türlü ikna olmuyor. Bu transfer döneminde de Alper gönderilmeye çalışılacak ama son söz yine Alper'de olacak.

8. MEHMET EKİCİ

Sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 29 yaşındaki Mehmet Ekici ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Ekici'nin 1.4 milyon euro olan maaşını 1 milyon euroya indirmeyi kabul etmesinin ardından yeni sözleşme kararı aldı. Gelecek sezon dar bir ekonomi ve alternatifi geniş bir kadro ile mücadele etme kararı alan Fenerbahçe, sezonun sona ermesinin hemen ardından Mehmet Ekici ile 1+1 yıllık daha sözleşmenin altına imza atacak.

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9. TOLGA CİĞERCİ

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yeniden bir görüşme yapılacak. Fenerbahçe ile 8 maça daha çıkacak olan Tolga'nın kaderi bu süreçte belli olacak.

10. SADIK ÇİFTPINAR

Fenerbahçe, maaşından fedakarlık yapan 27 yaşındaki stopere her türlü formülü açık tutacak. Yedek kalmayı sorun etmeyen ve sağlıklı olduğu dönemde çalışmalarını profesyonelce sürdüren Sadık, gitmek istemezse kadroda tutulacak.

11. DENİZ TÜRÜÇ

Sezon başında Kayserispor'dan transfer edilen Deniz Türüç, beklentileri karşılayamadı ancak Deniz'in önümüzdeki sezon da kadroda tutulması planlanıyor.

12. HARUN TEKİN

30 yaşındaki tecrübeli kaleci, Berke Özer'in de dönecek olması nedeniyle vazgeçilen isimler arasında yer alıyor. Harun Tekin'e kendisine kulüp bulması istenecek. Fenerbahçe'nin amacı, Harun Tekin'den az da olsa bir miktar bonservis geliri elde etmek...

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13. ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe, sezon başında Ankaragücü'nden aldığı 21 yaşındaki kalecisinin gelişiminden memnun. Zaman zaman yaptığı hatalara rağmen Alman kaleci antrenörü Marco Knoop'tan gelen rapora göre de hareket eden sarı lacivertliler, Altay ile yola devam edecek.

14. SERDAR AZİZ

Fenerbahçe, bu sezon en güvenilir stoper performansını sunan 29 yaşındaki Serdar Aziz ile yola devam etme kararı aldı. En sorunlu olan bölgelerden biri olan stoperde, en stabil performanslardan birini sunan Serdar Aziz'den vazgeçilmeyecek.

15. LUIZ GUSTAVO

Fenerbahçe, 32 yaşındaki Brezilyalı ön liberoya önümüzdeki sezon daha fazla sorumlulukla kadroda tutacak. Yaptığı liderlikle dikkat çeken Gustavo, önümüzdeki sezon Ozan Tufan ile birlikte takımın lideri ve kaptanı olacak.

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16. OZAN TUFAN

Avrupa'dan mali açıdan daha cazip teklifler alsa da Fenerbahçe'de kalmayı seçen Ozan Tufan, yeni yapılanmada liderlerden biri olacak. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Ozan'ı satmayı düşünmüyor.

17. FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki oyuncusunun gelişimi iyi devam ediyor. Ara ara çok iyi performanslar sunan Ferdi Kadıoğlu, yeni sınır sonrası mutlaka takımda tutulacak.

18. VEDAT MURIQI

Fenerbahçe, 25 yaşındaki Kosovalı oyuncusunun performansından memnun. Astronomik bir teklif gelmezse yola devam edilmeyecek. Ancak 20 milyon euro ve üstü bir rakamda satılacak.

19. MEVLÜT ERDİNÇ

Vedat Muriqi'ye rakip olması ve forma rekabetini artırması hedefiyle alınan 33 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.