Son dakika... Hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü üyesi 6 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 6 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.