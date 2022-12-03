Özgün Son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler (3 Aralık 2022)
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Son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler (3 Aralık 2022)

Düzde'de son dakika deprem habaeri ile son depremler merak kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi anlık olarak yayınlanıyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Düzce'de bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Aralık 2022 son depremler listesi haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DEPREMLER LİSTESİ: 3 Aralık AFAD, KANDİLLİ en son ne zaman, nerede deprem oldu? Düzcede deprem!
Son depremler

Türkiye'de son dakika deprem bilgileri yakından takip ediliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli ve AFAD'ın paylaşmış olduğu verileri inceliyor. Yurt genelinde pek çok küçük sarsıntı meydana gelirken günün depremlerini sıraladık.

DÜZCE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Düzce'nin Gümüşova ilçesinde saat 07.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.12.03 07:59:20 40.8258 30.9297 10.6 -.- 4.1 4.0 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 06:18:45 40.8337 31.1433 10.3 -.- 1.5 -.- DUZCE İlksel

2022.12.03 05:57:20 40.3968 28.9705 6.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.12.03 05:55:56 36.0468 27.0102 13.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.03 04:45:25 38.3375 27.1657 6.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.12.03 03:53:54 39.0825 27.4307 11.3 -.- 2.1 -.- KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) İlksel

2022.12.03 01:53:11 37.3387 36.9430 1.8 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.03 01:47:43 40.7813 30.9680 10.0 -.- 1.6 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 01:04:18 40.7940 31.0692 8.9 -.- 1.4 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:52:02 40.8008 31.0242 8.6 -.- 1.3 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:09:01 40.7858 31.0223 9.3 -.- 3.0 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 00:05:30 40.7715 30.9378 6.5 -.- 1.3 -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

3 ARALIK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

afad
afad

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