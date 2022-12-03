Son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler (3 Aralık 2022) Düzde'de son dakika deprem habaeri ile son depremler merak kazandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel son depremler listesi anlık olarak yayınlanıyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetleri konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. Düzce'de bugün deprem oldu mu, kaç şiddetinde deprem oldu? 3 Aralık 2022 son depremler listesi haberimizde.

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