Spor Toto 1. Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig’de 12. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi ve 6 Kasım Pazar günü futbolseverler nefes kesecek maçlara konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu. Peki Spor Toto 1. Ligde bu hafta hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar.

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