Spor Toto 1. Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında liderlik yarışında takımlar önemli maçlara çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
SPOR TOTO 1. LİG MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
4 Kasım Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Erzurum FK: Cihan Aydın
5 Kasım Cumartesi
13.30 Bodrumspor - Boluspor: Turgut Doman
13.30 Manisa FK - Sakaryaspor: Ramazan Keleş
16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
16.00 Adanaspor - Pendikspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay - Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
6 Kasım Pazar
13.30 Denizlispor - Tuzlaspor: Adem Cinek
16.00 Samsunspor - Göztepe: Murat Erdoğan
19.00 Eyüpspor - Altınordu: Burak Pakkan