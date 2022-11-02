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Spor Toto 1. Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’de 12. hafta heyecanı 4 Kasım Cuma, 5 Kasım Cumartesi ve 6 Kasım Pazar günü futbolseverler nefes kesecek maçlara konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, bu hafta oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de duyuruldu. Peki Spor Toto 1. Ligde bu hafta hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig bu hafta hangi maçlar var? Maçları hangi hakemler yönetecek?
Spor Toto 1 lig

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında liderlik yarışında takımlar önemli maçlara çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

SPOR TOTO 1. LİG MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

4 Kasım Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Erzurum FK: Cihan Aydın

5 Kasım Cumartesi

13.30 Bodrumspor - Boluspor: Turgut Doman

13.30 Manisa FK - Sakaryaspor: Ramazan Keleş

16.00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

16.00 Adanaspor - Pendikspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay - Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

6 Kasım Pazar

13.30 Denizlispor - Tuzlaspor: Adem Cinek

16.00 Samsunspor - Göztepe: Murat Erdoğan

19.00 Eyüpspor - Altınordu: Burak Pakkan

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