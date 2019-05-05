PTT 1.LİG

1. Lig'den düşenler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un ardından sezonun bitimine 2 hafta kala Birevim Elazığspor ile Afjet Afyonspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Haber Merkezi AA
Ligin bitimine 8 hafta kala Karabükspor'un ligden düşmesi kesinleşmişti.

Ligin bitimine 8 hafta kala Karabükspor'un ligden düşmesi kesinleşmişti.

Ligde 32. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından, küme düşen son 2 takım da belli oldu.

Dün oynanan maçlarda Birevim Elazığspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3, Afjet Afyonspor ise konuk ettiği Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün yapılan karşılaşmada Giresunspor, ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı ve kümede kalmayı garantiledi.

Karadeniz temsilcisinin aldığı bu galibiyetle 26 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 25 puanlı Birevim Elazığspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'de 18. ve son sıradaki Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi ise daha önce belli olmuştu.

  • Kardemir Karabükspor, Afjet Afyonspor ve Birevim Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.