1. Lig'den düşenler belli oldu

Ligde 32. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından, küme düşen son 2 takım da belli oldu.

Dün oynanan maçlarda Birevim Elazığspor, sahasında Ümraniyespor ile 3-3, Afjet Afyonspor ise konuk ettiği Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bugün yapılan karşılaşmada Giresunspor, ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 33'e çıkardı ve kümede kalmayı garantiledi.

Karadeniz temsilcisinin aldığı bu galibiyetle 26 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 25 puanlı Birevim Elazığspor'un bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Spor Toto 1. Lig'de 18. ve son sıradaki Kardemir Karabükspor'un küme düşmesi ise daha önce belli olmuştu.