Spor 2017-18de Süper Ligdelerdi artık 3 ligde mücadele edecekler
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2017-18'de Süper Lig'delerdi artık 3. ligde mücadele edecekler

Karabükspor bu hafta deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan 2. lig takımının matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı ve üçüncü lige düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabükspor
Karabükspor

Son olarak 1973-74 futbol sezonunda 3. Ligde oynayan Karabükspor, 1983-84 sezonunda 3. lig kaldırıldığı için Amatör kümeye düşmüş aynı sene tekrar 2. lige çıkmıştı.

Tarihinde 11 sezon süper lig tecrübesi olan ve 190 Milyonluk borç sonrası tepetaklak giden Karabükspor son 3 sezondur sürekli bir alt lige düşüyordu.

Geçen sezon 3. lige düşen ancak pandemi süreçleri gereği ligden düşmeler ertelenince bu senede 2. lig kırmızı grupta mücadele veren Karabükspor 1922 Konyaspor karşılaşması sonrası matematiksel olarak 3. lige düşmüş oldu.

Karabükspor, 2017-18 sezonunda Süper Lig’de mücadele ediyordu.

Karabükspor'un 2017-2018 sezonundan bu yana sergilediği performans;

  • 2017/18 - Süper Lig
  • 2018/19 - Spor Toto 1. Lig
  • 2019/20 - Spor Toto 2. Lig
  • 2020/21 - Spor Toto 2. Lig
  • 2021/22 - Spor Toto 3. Lig

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