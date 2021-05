2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu

Kovid-19 salgını nedeniyle kapasitenin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftarın tribünlerden takip ettiği Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan final maçında, İngiltere'nin Manchester United takımı ile İspanya temsilcisi Villarreal karşılaştı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmanın ilk ciddi atağını gerçekleştiren Villarreal, bunu golle sonuçlandırdı. Serbest vuruş kazanan İspanya temsilcisinde sol kanattan Daniel Parejo'nun yaptığı uzun ortaya iyi hareketlenen Gerard Moreno, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, Villarreal savunmasını geçmekte zorlandı ve ilk yarı, İspanya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

REKLAM

İkinci devrede atak oyununu sürdüren Manchester United, skora denge getirmekte zorlanmadı. İngiltere ekibinin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Villarreal savunması, topu ceza sahası dışına uzaklaştırmasına rağmen meşin yuvarlak, Manchester Unitedlı Luke Shaw'ın önüne düştü. Shaw'ın penaltı çizgisinden sert vuruşunda bir kez daha defans bloğundan seken topla ceza sahası içinde buluşan Edinson Cavani, meşin yuvarlağı filelere yollayarak 55. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

İki takımın da iyi savunma yaptığı mücadelenin kalan dakikalarında taraflar eşitliği bozamadı ve 1-1 sona eren final maçı, uzatmalara gitti.

Uzatmaların ilk ve ikinci yarısında Manchester United ile Villarreal, temkinli bir oyun sergileyince eşitlik bozulmadı ve finalde penaltı atışlarına geçildi.

Villarreal'de Gerard Moreno, Daniel Raba, Paco Alcacer, Alberto Moreno, Daniel Parejo, Moi Gomez, Raul Albiol, Francis Coquelin, Mario Gaspar, Pau Torres ve kaleci Geronimo Rulli penaltı atışlarını golle sonuçlandırdı.

REKLAM

Manchester United'da Juan Mata, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Cavani, Fred, Daniel James, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf'ün penaltıları golle sonuçlanırken, kaleci David de Gea penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, rakibini 11-10 yenerek kupaya ulaştı.

Maçın ardından Villareal takımına kupayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. İspanyol kulübünün oyuncuları, kupayı birlikte havaya kaldırarak büyük coşku yaşadı.

🏆 Congratulations Villarreal! 👏👏👏@Eng_Villarreal | #UELfinal pic.twitter.com/1uVHSdwEFw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Teknik direktör Emery tarihe geçti

UEFA Avrupa Ligi kupasını Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 kez üst üste elde eden İspanyol teknik direktör Unai Emery, aynı başarıyı Villarreal ile tekrarlayarak turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını elde etti.

REKLAM

Villarreal'de final maçında görev alan Yeremi Pino ise 18 yaş 218 günle Avrupa arenası finallerinde forma giyen en genç İspanyol oyuncu unvanını Iker Casillas'ın (19 yaş ve 4 gün) elinden aldı.

Manchester United'da ise Cavani, eski futbolcular Gary McAllister ve Didier Drogba'nın ardından Avrupa arenası finallerinde 34 yaş ve üstünde gol atan üçüncü oyuncu oldu.