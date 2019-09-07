A Milli Takım'ın konuğu Andorra

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde güzel bir başlangıç yaptığı EURO 2020 elemelerinde grubundaki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve en önemlisi de favori Fransa’yı mağlup eden Türkiye, deplasmandaki İzlanda yenilgisinin yarasını bu ay Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçlarda sarmanın peşinde. Ay-yıldızlılar bugün Vodafone Park’ta Andorra ve 10 Eylül’de Kişinev’de Moldova karşısında galip gelip 6 puan alarak grubun ilk iki sırası için iddiasını pekiştirmek amacında.

21.45'te başlayacak Türkiye-Andorra maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye’de bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare’nin de sakatlıkları bulunuyor.

Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder ise sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye’nin yer aldığı grupta saat 19.00’da İzlanda-Moldova ve saat 21.45’te Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor.

A Milli Takımımızın muhtemel 11'i

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Abdülkadir Parmak, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.

Türkiye 573. maçında

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile bugün yapacağı maçla 573. kez sahaya çıkacak. Türkiye, 96 yıllık tarihinde 301’i resmi, 271’i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Futbol Takımı, Andorra ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. İki ülke daha önceki 2 maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yaptı. Türkiye, rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 yendi.

Andorra 54 maçın hepsini kaybetti

Andorra, 19 yıldır oynadığı resmi maçlarda sadece 2 kez galip gelebildi. Andorra, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 2006 FIFA Dünya Kupası Elemerinde 13 Ekim 2004’te Makedonya karşısında sahasında 1-0 ’lık skorla alırken, son galibiyetini ise 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 9 Haziran 2017’de Macaristan’ı 1-0 yenerek elde etti. Andorra, 112 resmi maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik alırken, sahadan 103 kez yenilgiyle ayrıldı. Andorra, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynadığı 54 maçı da kaybetti.

Milli Takım 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda bugün Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım, yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul’da resmi bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul’daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı’nda oynamıştı. Kazakistan’ı 3-1 mağlup eden Türkiye’nin gollerini Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz kaydetmişti. Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında stadı terk etmişti. Milliler, İstanbul’daki son maçında ise 28 Mayıs 2018’de İran’ı 3. İstanbul Başakşehir Stadı’nda konuk etmişti. Türkiye, özel maçı Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazanmıştı.