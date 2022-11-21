ÖZET | ABD-Galler: 1-1

Dünya Kupası B Grubu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmada ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin 36. dakikasında Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçen ABD skoru koruyamadı. Galler, karşılaşmanın son bölümünde penaltı kazandı. Topun başına geçen Gareth Bale penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.
- Grubun diğer maçında ise İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etmiş ve Dünya Kupası'na dikkat çekici bir başlangıç yapmıştı.
Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı
⚽ 36' Weah
⚽ 82' Bale (P)#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EKERQN78OU
Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı