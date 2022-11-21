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ÖZET | ABD-Galler: 1-1

Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı. ABD, Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçerken Gareth Bale, 82. dakikada penaltı atışından eşitliği getiren golü attı ve iki takım sahadan 1'er puanla paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD-Galler maç özeti ve golleri izle: Weah gol izle Bale gol izle
ABD-Galler

Dünya Kupası B Grubu'nda sonucu merakla beklenen karşılaşmada ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 36. dakikasında Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçen ABD skoru koruyamadı. Galler, karşılaşmanın son bölümünde penaltı kazandı. Topun başına geçen Gareth Bale penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı.

  • Grubun diğer maçında ise İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etmiş ve Dünya Kupası'na dikkat çekici bir başlangıç yapmıştı.

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