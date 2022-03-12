Spor Abdullah Avcı Marek Hamsikin dönüş tarihini açıkladı
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Abdullah Avcı Marek Hamsik'in dönüş tarihini açıkladı

Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakatlığından dolayı forma giyemeyen Marek Hamsik'in dönüş tarihiyle ilgili konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Abdullah Avcı Marek Hamsikin dönüş tarihini açıkladı
Marek Hamsik bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçında sakatlanan ve 4 haftadır formasından uzak kalan Marek Hamsik'in geri dönüş tarihi belli oldu.

"Milli ara sonrasında dönecek"

Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yıldız oyuncunun milli aradan sonra forma giyebileceğini söyledi. Avcı, "Marek Hamsik'in sakatlığıyla ilgili güzel haberler geldi. Milli takım arasından sonra bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

"900 dakika kaldı"

Şampiyonluk için 900 dakikaları kaldığını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyon olmamıza 10 maç kaldı. Ne zaman olacağımızı tam bilmiyoruz. Bugün maç sonunda yine soyunma odasına kazanan teknik direktör olarak gitmek istiyorum. Daha şampiyon olmadık ama harika bir sezon geçiriyoruz, taçlandırmamıza az kaldı. Taraftarımıza teşekkürler, biletler satışa çıktığı gün tükettiler. Savunma ve hücumu beraber yapmaya devam edeceğiz. Şampiyon olmamıza 900 dakika kaldı" dedi.

  • Sivasspor maçı sonrasında sakatlık yaşayan Marek Hamsik, 3 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Konyaspor karşılaşmasında formasına kavuşan yıldız oyuncu, 19 dakika sahada kalmış sonra tekrar sakatlanmıştı.

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