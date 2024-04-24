|
Spor

Abdullah Avcı'dan Fountas'a övgü: 'Gördüğüm en enteresan...'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti ve avantajı kaptı. Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23:28 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:28 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'40. saniyede gol yiyorduk'

"Ligdeki puan durumu veya bulunduğu konumu yansıtan bir takım değil. Çok deneyimli bir takım. Topa sahip olduğunda rahatlığı ve özgüveni var. Top rakipteyken sorunları var. Bizim de aynı sorunlarımız var. Maça böyle bir oyun başlangıcı yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Temaslı oyun oynamamız lazım. Edin'in golüyle öne geçtik ama 3-1'den maçı verebilirdik"

'İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum'

"Biz 25 dakika blok halinde durduk Uyarılarımıza rağmen bunu devam ettirdiler. 11-10 kalmamız oyuncularda skoru yakalamak gibi bir durum oluşturdu. İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum. Zaman zaman doğru geçişler yaptık. Pozisyonlar yakaladık. Rakip de gol atabilirdi ki attı da. Doğru savunma yaparsan doğru hücum da yaparsın. Biz eksikken bunu yapabiliyorsak bütünde bunu yapabiliriz"


"Enis Destan'ın atılması doğru bir karar. o hareketi yapmaması lazım"

'Bu kırmızı kart ders olur'

"Bizim işimizin bir bölümü oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Enis iyi bir profesyoneldir, zaten çalışarak bu hale geldi. Bu iletişimi kuracağız onunla. O da mahcubiyetini yaşıyor. Belki de atılması daha hayırlı oldu. Umarım bundan sonraki yaşantısında bu kırmızı kart ders olur"


'Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi'

"Pepe, Onuachu, Berat var. Berat'la gelecek sezon için konuşuyoruz. Şampiyonlukta 30 küsür maç oynayan bir isim. Bu konularla ilgili Pepe ve Onuachu ile de yapıyorum. Fountas ile ilk defa burada çalışıyorum. Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi. Umarım bu şekilde faydalanmaya devam ederiz"




#Trabzonspor
#Fatih Karagümrük
#Abdullah Avcı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmenlere 23 Nisan ek ders ve nöbet ücreti ödenecek mi?