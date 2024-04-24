Abdullah Avcı'dan Fountas'a övgü: 'Gördüğüm en enteresan...'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

'40. saniyede gol yiyorduk'

"Ligdeki puan durumu veya bulunduğu konumu yansıtan bir takım değil. Çok deneyimli bir takım. Topa sahip olduğunda rahatlığı ve özgüveni var. Top rakipteyken sorunları var. Bizim de aynı sorunlarımız var. Maça böyle bir oyun başlangıcı yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Temaslı oyun oynamamız lazım. Edin'in golüyle öne geçtik ama 3-1'den maçı verebilirdik"

'İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum'

"Biz 25 dakika blok halinde durduk Uyarılarımıza rağmen bunu devam ettirdiler. 11-10 kalmamız oyuncularda skoru yakalamak gibi bir durum oluşturdu. İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum. Zaman zaman doğru geçişler yaptık. Pozisyonlar yakaladık. Rakip de gol atabilirdi ki attı da. Doğru savunma yaparsan doğru hücum da yaparsın. Biz eksikken bunu yapabiliyorsak bütünde bunu yapabiliriz"





"Enis Destan'ın atılması doğru bir karar. o hareketi yapmaması lazım"

'Bu kırmızı kart ders olur'

"Bizim işimizin bir bölümü oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Enis iyi bir profesyoneldir, zaten çalışarak bu hale geldi. Bu iletişimi kuracağız onunla. O da mahcubiyetini yaşıyor. Belki de atılması daha hayırlı oldu. Umarım bundan sonraki yaşantısında bu kırmızı kart ders olur"





'Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi'

"Pepe, Onuachu, Berat var. Berat'la gelecek sezon için konuşuyoruz. Şampiyonlukta 30 küsür maç oynayan bir isim. Bu konularla ilgili Pepe ve Onuachu ile de yapıyorum. Fountas ile ilk defa burada çalışıyorum. Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi. Umarım bu şekilde faydalanmaya devam ederiz"











