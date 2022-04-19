Abdullah Avcı'dan şampiyonluk mesajı: "Mart olmadı diye üzülmesinler"

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor ile oynanan kupa maçı öncesinde şampiyonluk hakkında konuştu. Avcı'nın sözleri sosyal medyada gündem haline geldi.
İşte Abdullah Avcı'nın maç önünde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;
- -"Kupa motivasyonu çok yüksek bir takımla oynayacağız. Kayserispor daha önce bu kupayı almış bir takım. Biz de 9 kez kazanmışız. Sayıyı fazlalaştırmaya çalışacağız"
- -"İki maç oynayacağız. Akıllı ve sabırlı olacağız. Ben çok fazla sabır kelimesini kullandım."
- -"İki kulvarda da sonuna kadar gidip, bunu taçlandırmak istiyoruz. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler, Nisan ayının sonuna doğru gidiyoruz. Biz sağlam, dimdik ayaktayız."