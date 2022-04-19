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Spor Abdullah Avcıdan şampiyonluk mesajı "Mart olmadı diye üzülmesinler"
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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk mesajı: "Mart olmadı diye üzülmesinler"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor ile oynadıkları Türkiye Kupası maçı öncesinde dikkat çekici mesajlar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcıdan şampiyonluk mesajı: Mart olmadı diye üzülmesinler
Abdullah Avcı - Trabzonspor

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor ile oynanan kupa maçı öncesinde şampiyonluk hakkında konuştu. Avcı'nın sözleri sosyal medyada gündem haline geldi.

İşte Abdullah Avcı'nın maç önünde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • -"Kupa motivasyonu çok yüksek bir takımla oynayacağız. Kayserispor daha önce bu kupayı almış bir takım. Biz de 9 kez kazanmışız. Sayıyı fazlalaştırmaya çalışacağız"
  • -"İki maç oynayacağız. Akıllı ve sabırlı olacağız. Ben çok fazla sabır kelimesini kullandım."
  • -"İki kulvarda da sonuna kadar gidip, bunu taçlandırmak istiyoruz. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler, Nisan ayının sonuna doğru gidiyoruz. Biz sağlam, dimdik ayaktayız."
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