Abdurrahim Albayrak: Diagne makara yapıyor
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Abdurrahim Albayrak: Diagne makara yapıyor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Club Brugge ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Diagne, sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Galatasaray'ın Club Brugge'a kiraladığı Diagne, sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

İyi oynadıklarını dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Allahıma şükürler olsun, iyi oynadık. Yüzde 45'e yüzde 55 gibi bir topa sahip olma oranımız vardı. Galibiyet üzerine bütün planlarımızı yapmıştık ama olmadı, yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Belçika'dan bir puan almak Şampiyonlar Ligi'nde önemlidir. Mutlu bir şekilde ülkemize, İstanbul'a dönüyoruz" dedi.

"Diagne hala bizim futbolcumuz"
Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne ile ilgili görüş bildiren Albayrak, "Diagne, her zaman olduğu gibi makara yapıyor. Bizim değerli bir futbolcumuz. Hala bizim futbolcumuz. Seneye yine bizle olacak. Kendisine Brugge'de başarılar diliyoruz. İnşallah bize karşı değil de diğer rakiplere karşı başarılı olmasını diliyorum. O ne kadar gol atarsa, bizim işimize yarar. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


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