Porto formasıyla başarılı bir sezon geçiren Vincent Aboubakar'a, İspanya'dan talip var.

Correio Da Manha'nın haberine göre Atletico Madrid Kamerunlu golcüyü devre arası transfer döneminde kiralayıp, sezon sununda da bonservisiyle almak istiyor.

Teknik direktör Diego Simeone'nin transferine onay verdiği 25 yaşındaki yıldız futbolcu Portekiz Ligi'nde bu sezon oynadığı 15 maçta 12 gol atarken 2 de asist yapmıştı.