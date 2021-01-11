TRANSFER

Aboubakar'ı Premier Lig'den hangi takım istiyor?

Teknik direktör açıkladı: Aboubakar'ı istiyorum

Sebastian Haller’ı Ajax’a satan West Ham United’ın gözü Beşiktaş’ın yıldızı Vincent Aboubakar’da. İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes, Kamerunlu golcüyü takımda görmek istediğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Aboubakar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Aboubakar'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar’a Premier Lig’den talip var. Geçtiğimiz hafta golcü oyuncusu Sebastian Haller’ı Hollanda ekibi Ajax’a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satan West Ham United, bu oyuncudan doğan boşluğu Aboubakar’la doldurmayı planlıyor.

Takımda sürekli sakatlık problemi yaşayan Michail Antonio’nun forvet pozisyonunda tek kaldığına dikkat çeken teknik direktör David Moyes, Kamerunlu golcünün alınmasını istiyor.

  • Süper Lig’de çıktığı 13 maçta 9 gol atıp 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Aboubakar için West Ham’ın önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekibin kapısını çalması bekleniyor.

Aboubakar'dan Yunanları susturan gol
Diğer

Aboubakar'dan Yunanları susturan gol

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Olympiakos'a konuk oldu. Olympiakos, Cambiasso'nun 36. dakikada attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçerken temsilcimiz Beşiktaş, Aboubakar'ın 53. dakikadaki golü ile skoru 1-1 yaptı. İşte Aboubakar'ın Yunanları susturan golü.

Aboubakar'ın en acı günü: Gözyaşlarına boğuldu
Aboubakar'ın en acı günü: Gözyaşlarına boğuldu

Beşiktaş’ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.Ölüm nedeni Aboubakar’ın annesi Maobeal Alice, Kamerun basınındaki haberlere göre, banyoda düşerek hastanede yapılan acil müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Maç sonu fenalaşmıştı, sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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