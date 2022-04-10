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Adana Demirspor evinde Altay'a geçit vermedi

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Altay arka arkaya üçüncü mağlubiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor evinde Altaya geçit vermedi
Adana Demirsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36. dakikada Samet Akaydın ve 83. dakikada Mario Balotelli penaltıdan kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 82. dakikada Mohammed Naderi attı.

  • Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltirken, Altay ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Altay ise evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
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