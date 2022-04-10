Adana Demirspor evinde Altay'a geçit vermedi

Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Younes Belhanda, 36. dakikada Samet Akaydın ve 83. dakikada Mario Balotelli penaltıdan kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 82. dakikada Mohammed Naderi attı.
- Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 52'ye yükseltirken, Altay ise 29 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Altay ise evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.