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Adanaspor Önder Karaveli'yi açıkladı

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçmiş dönemde Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve mevcutta da altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenen Önder Karaveli ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adanaspor Önder Karaveliyi açıkladı
Önder Karaveli

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, geçmiş dönemde Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve mevcutta da altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenen Önder Karaveli ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük konusunda Önder Karaveli ile yaptığı görüşmeler sonucu prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktör Önder Karaveli'nin imza töreni 27 Eylül Salı günü saat 14:00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Önder Karaveli kimdir?

Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Teknik adamlık kariyerinin büyük bir bölümünü Beşiktaş'ın alt kategorilerinde geçiren, aynı zamanda futbol okulları sorumluluğu görevini üstlendi. Kara Kartal'da U17, U19 ve U21 takımlarını çalıştıran Karaveli, 2007 yılında Siirtspor'un başına geçti, ardından 2009 yılında Kasımpaşa U21'in başına geçti. 2012'de Beşiktaş'a dönen ve U21'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3 yıl çalışmasının ardından 2015'te Başakşehir altyapısına geçti, 2016'da Dardanelspor, 2017'de Kestel Belediyespor'da A Takım Teknik Direktörü olarak çalıştı. 2018 ve 2019'de bir kez daha Başakşehir altyapısında çalışan, 2020'de Azerbaycan ekibi Karabağ'da kısa süre görev alan Karaveli, Temmuz 2021'de Beşiktaş'a döndü. Son olarak U19 Takımı'nı çalışan başarılı antrenör, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü olarak da kısa bir dönem görev yaptı. Karaveli, bundan sonra da Adanaspor teknik direktörlük görevini yürütecek.

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