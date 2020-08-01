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Adı Fenerbahçe ile anılan Joshua King kimdir?

Yıldız futbolcunun oğlu Fenerbahçe forması giydi, taraftarlar heyecanlandı

Bournemouth'un Norveçli golcüsü Joshua King, Fenerbahçe forması giyen oğluyla fotoğrafını paylaştı. Bu görüntü sosyal medyada gündem olurken, transfer söylentilerinin de çıkmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joshua King ve Fenerbahçe forması giymiş oğlu.

Joshua King ve Fenerbahçe forması giymiş oğlu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Premier Lig'de küme düşen Bournemouth'ta forma giyen Joshua King, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı.

28 yaşındaki futbolcu, oğlunun Fenerbahçe forması giydiği görüntüleri Instagram'dan yayınladı. Norveçli futbolcunun bu paylaşımları, transfer söylentilerinin çıkmasına neden oldu.

  • Joshua King kimdir?
  • Manchester United'ın alt yaş kategorilerinde de forma giymiş olan Joshua King, sırasıyla Preston, Mönchengladbach, Hull City, Blackburn Rovers ve Bournemouth formaları giydi. 2015 yılında Bournemouth'a imza atan başarılı futbolcu, İngiliz ekibiyle çıktığı 170 maçta, 50 gol atarken, 17 de asist kaydetti. Joshua King Norveç Milli Takımı formasıyla da 46 maçta 17 gol attı.

Joshua King'İn Premier Lig'deki golleri

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