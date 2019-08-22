AEK’ya saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Oynanmamış her müsabakanın kendi içinde birçok zorluğu taşıdığını belirten Karaman, “İki müsabaka her iki takım açısından zor, önemli olacak. Bu bilinçle hazırlığımızı yaptık. Rakibimize saygı duyuyoruz. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Oyunun her alanında onayacağız. Kendi futbol planı doğrularından vazgeçmemeye çalışan bir rakibimiz var. Biz de benzer özellikteyiz. Hazırlığımızı karşılığını almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Trabzon’a iyi bir sonuçla dönmek istediklerini kaydeden Ünal Karaman, “Sahaya çıkar doğruları yapmazsanız cezayı keserler yaparsanız gülerek ayrılırsınız. Biz futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız. İnşallah mutlu şekilde ülkemize dönecek skoru alırız. AEK iyi bir takım. Maçın hiçbir bölümünde futbol dışı bir şey düşünmüyorlar. Zorlandıkları nokta elbette var. Biz nasıl zorlanıyorsak onların da zaafları var. Karakter olarak bizimle örtüşen bir takım” değerlendirmesinde bulundu. Kaptan Jose Soso ise AEK’ya saygı duyduklarını belirterek, “İyi futbol oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız. İki tarafa için de kolay bir maç olmayacak” dedi.
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