Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir'e gelen teklifi açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolarlık teklifin yapıldığını söyledi.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
- Menajerlere olan borcumuz kur artışıyla 67 milyon TL oldu. Yönetici cebi kulübün kasası, kulübün kasası da yöneticinin cebi değildir. Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız. Bir futbol kulübü gelirini gayrimenkul satışından değil, futbolcu satışından sağlamalı. Tesislerdeki yatakhanede ben 3 gece üst üste kalamam ama futbolcular orada konaklamak zorunda kalıyor. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek.
Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik.
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