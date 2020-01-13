Ahmet Ağaoğlu: Ali Koç'a 14:61’de cevap vereceğiz

'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'na katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un bordo-mavili kulüple ilgili sözleriyle ilgili konuştu. Ağaoğlu, bugün kulübün resmi sitesinden bir açıklama yapılacağını şu sözlerle açıkladı;

"Saat 14.61'de yapılacak açıklamayı okusunlar"

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beyanatları ile ilgili bugün açıklama yapacağız. Trabzonspor bütün gelir ve giderlerini KAP vasıtasıyla menajerine ödenecek kuruşuna kadar, kulübüne ödenecek kuruşuna kadar açıklıyoruz. Bunun anlamı şu; Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler. Sözlü olarak anlattık. Saat 14.61'de yapılacak açıklamayı okusunlar."

"İyi niyetli yapılan bir açıklama değil"





"Hayatları örtülü, kapalı ve gizli icraatları ile sürdüren insanların bakış açıları. Belirli amaçlarla çıkarılan söylentiler. Bunlarla alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreç içinde bir takım beyanatların verildiği zaman kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor. Kulübün gelirleri ve giderleri bugüne kadar kamuoyu platformunda paylaştık. Hiçbir şekilde iyi niyetli yapılan bir açıklama değildir."

"Kendi yazdıkları senaryoda kendi kendileri oynasınlar"

"Sportif mücadele sahada verilir. Bütün rakiplerimize saygılıyız. Kendi yazdıkları senaryoda kendi yazdığı hikayede kendileri oynasınlar. Hiçbir şekilde bu tartışmaların içine girmeyeceğiz. Şota'nın söylediği bir laf var: "Korkmayın daha olmadık daha var."