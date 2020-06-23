Ahmet Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi.

Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı.

Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi pic.twitter.com/FVSAUUmzk3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 23, 2020

Ağaoğlu, alkol kontrolünden geçti

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra alkol kontrolünden geçti.

Kontrolde alkole rastlanmayan Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben anamdan doğduğum beri ağzıma alkol sürmüş, alkol kullanan bir insan değilim ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. Eksik olmasınlar, iftiranın da sonu yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, ardından bir taraftarın kendisine verdiği bordo-mavili atkıyı takarak, hava limanından ayrıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun ‘alkollüydü’ iddiaları sonrasında Trabzon havalimanında polislere alkol testi yaptırdı. Sonuç “0.00” çıktı pic.twitter.com/AsGDSHt8kB — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 23, 2020

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Başkanı'nın, 'Ağaoğlu içkiliydi' iddiasına yanıt verdi: "Hayatım boyunca alkol almadım." pic.twitter.com/mNzR36ebbd — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 22, 2020

00:00 dk 23 Haziran 2020 IHA Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında alkol testine girdi Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüşte havaalanında alkol testine girdi. Sonuçlarının temiz çıkmasının ardından Ağaoğlu, ''Bize böyle bir yakıştırma yapmışlar. İftiranın da sonu yok biliyorsun'' ifadelerini kullandı.