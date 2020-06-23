SÜPER LİG

Ahmet Ağaoğlu gece yarısı alkol testine girdi

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon’a dönüşte havaalanında alkol testine girdi.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maç sonu tartışma yaşadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maç sonu tartışma yaşadı.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi.

Karşılaşmanın ardından gece saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla kente gelen bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar tarafından meşale ve marşlar eşliğinde karşılandı.

Futbolcuların yanı sıra kafile ile kente gelen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik heyet de karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür etti.

Ağaoğlu, alkol kontrolünden geçti

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha sonra alkol kontrolünden geçti.

Kontrolde alkole rastlanmayan Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben anamdan doğduğum beri ağzıma alkol sürmüş, alkol kullanan bir insan değilim ama öyle bir yakıştırma yapmışlar. Eksik olmasınlar, iftiranın da sonu yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, ardından bir taraftarın kendisine verdiği bordo-mavili atkıyı takarak, hava limanından ayrıldı.

Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında alkol testine girdi
IHA

Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında alkol testine girdi

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'u taraftarları coşkulu bir şekilde karşılarken, Başkan Ahmet Ağaoğlu ise Trabzon'a dönüşte havaalanında alkol testine girdi. Sonuçlarının temiz çıkmasının ardından Ağaoğlu, ''Bize böyle bir yakıştırma yapmışlar. İftiranın da sonu yok biliyorsun'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme küfür edenler oldu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme küfür edenler oldu

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonrası arbede yaşandı.Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golünün ardından iki kulüp yöneticileri arasında sözlü tartışma çıktı. Protokol tribününde başlayan sözlü tartışma saha içine taşındı.Alanyaspor Kulüp Müdürü'nün kendine küfür ettiğini öne süren Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da sahaya indiği görüldü.Bazı kulüp yöneticilerinin de dahil olmasıyla arbedeye dönüşen olaylar, araya girenler tarafından yatıştırıldı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından taraflar sahadan ayrılıp, soyunma odasına gitti.Hayatımda alkol kullanmadımTrabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu. Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım." açıklamasını yaptı.Ağaoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda, bordo-mavili kafileyi taşıyan uçağın Trabzon'a hareketinden önce alkol testi de yaptırdı.Karşılaşmanın ardından Beyaz TV'ye telefonla bağlanan Ağaoğlu, müsabaka sonunda tartışma yaşadığı Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kendisinin alkollü olduğunu iddia ettiğini belirterek, "Şimdi uçağı bekletiyoruz, İlçe Jandarma Karakolundan ekip talep ettik, alkol muayenesine gireceğiz. Anasından doğduğundan beri ağzına alkol koymayan birinin kanında ya da nefesinde kaç promil alkol çıkacağını önce bir tespit edelim." dedi.Ağza alınmayacak küfürler ettilerAhmet Ağaoğlu, maçta iki kulübün yöneticileri arasında 30 metrelik mesafenin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Bizim bulunduğumuz tarafa ağza alınmayacak küfürler ederek gelen kardeşi miymiş, ağabeyi miymiş bilmiyorum. Oradan bizim olduğumuz bölüme kadar gelip, ağza alınmayacak küfürler etmesini gerektiren ne vardı? Bunlar sorulacak sorular. Sanki kimse bize küfür etmedi, sataşmadı, hakaret etmedi, bizi tahrik etmedi... Sadece orada değil olaylar biraz yatıştıktan sonra saha içinden de bana küfür edildi. Özellikle bana. Neyin hesabını yapıyorlar onu anlamıyorum? Neyin savaşıdır, neyin kavgasıdır ve neyin gerginliğidir? Efendim maç boyunca bizim tribünden bağırtılar gelmiş. Siz hiç mi bağırmadınız? Bizim tribünden herhangi biri kalkıp, arkadan dolaşıp onların bulunduğu tribüne herhangi bir tahrikte bulunmadı. Bizim tribüne arkadan dolaşıp, 'ağabeyim' diye tabir ettiği insan bize küfür etti. Son saniyede zaten gol yemişsiniz bir de arkadan size ağza alınmayacak hakaretler edecek, tahrik edecek... Bunların bir hesabı var diye düşünüyorum."Bu kul hakkına girerAhmet Ağaoğlu, kendilerine iftira atıldığını savunarak, "Dinden, Allah'tan, kitaptan söz ediyoruz hepimiz. Bu yaptığı her şeyden önce kul hakkına girer. 'Ağabeyim' dediği insanın bize arkadan ağza alınmayacak galiz küfürler etmesi kul hakkına girer. Kimse kimseye bu hakkı vermiyor. Yaptıktan sonra bunun karşılığını gördüğü zaman çıkıp televizyona Trabzonspor Kulübü Başkanı alkollüydü bilmem ne... Bir müsabaka esnasında reaksiyon kontrolünü daha beceremeyen insanlarla beraberdik bugün. Maçın sonunda da neyse, Allah hesabını soracak herkesten." diye konuştu.Teknik direktörleri Hüseyin Çimşir'in Alanyasporlu yöneticiye küfür ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran Ağaoğlu, "Yalancının Allah cezasını versin mi? Hüseyin hoca kimseye ağzını açmadı. Bizi bir şeylerin içine çekmeye çalışıyorlar, başarılı da oldular." şeklinde görüş belirtti.Bu takım şampiyon olacakTrabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçtan sonra sahaya inmesiyle ilgili, "Rahmetli anama bir küfür de oradan yedim. Onun için sahaya indim". değerlendirmesinde bulundu.Ağaoğlu, şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak da "Bu takımın şampiyon olacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

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