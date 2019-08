Ahmet Ağaoğlu'ndan 'Yusuf Yazıcı' ve 'forvet' açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği’nin Maslak’taki ofisinde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşun taleplerine ilişkin son durumun sorulması üzerine Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği’ni ve federasyonu ilgilendiren bir konu olduğu için TFF Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı’nın yaptığı açıklama yeterlidir. Onun üstüne benim açıklama yapmam doğru olmaz" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Özdemir: Ligin ertelenmesi söz konusu değil Kulüpler Birliği Vakfının Maslak’taki merkezinde yayıncı kuruluşun talepleriyle ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig’de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Orman, Kulüpler Birliği adına yayıncı kuruluş ile görüşmesi için TFF’ye yetki verdiklerini ve en kısa sürede konunun çözüme ulaşılacağına inandıklarını dile getirdi."LİGLERİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"Kulüpler Birliği’nin üyeleriyle beraber yayıncı kuruluşun isteklerine ilişkin son durumun şartlarını müzakere ettiklerini söyleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle yayıncı kuruluş ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız. Biz son bir defa yayıncı kuruluş ile görüşeceğiz. Liglerin ertelenmesiyle ilgili bir durum söz konusu olmayacak. Ümit ediyorum ki mevcut kuruluş ile devam edeceğiz. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapacağız. Herkes olumlu yaklaşıyor meseleye. Bu Türkiye’mizin, kulüplerimizin ve Türk futbolunun meselesi. Çözüm hazır. En kısa zamanda uygulamaya koyacağız" şeklinde konuştu."ÖDEMELERDE BİR SORUN GÖZÜKMEMEKTE"Yayıncı kuruluşun kulüplere yapması gereken ödemelerde herhangi bir sorunun bulunmadığını da belirten Nihat Özdemir, "Biz yola çıkarken Kulüpler Birliği ile toplantılar yaparak bir noktaya geldik. Herhangi bir sorunumuz yok, bu sene de hedefe varmak üzere çalışıyoruz. Ödemelerde bir sorun gözükmemektedir. En kısa sürede kulüplerimize ödemelerin yapılmasını sağlayacağız" dedi.Özdemir, son olarak yayıncı kuruluş ile TFF’nin arasında bir sözleşmenin olduğunu hatırlatarak, "Biz kulüpler adına o sözleşmeyi yaptık. Bütün şartları değerlendirerek kulüplerin, TFF’nin, yayıncı kuruluşunun ekonomik durumunu değerlendirerek objektif bir yol bulduk ve kulüplere sunduk" diye konuştu.

"Lille’in teklifi 15 milyon euro"

Yusuf Yazıcı konusunda Fransız ekibi Lille ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Ağaoğlu, "O konuyla alakalı şu an bir açıklama yapmam doğru olmaz. Lille Kulübü’nün ilgisinin devam ettiğini söylemem yeterli. Sürekli olarak o transferi sıcak tutuyorlar. Görüşmeler devam ediyor ama bizim de burada tavrımız belli. Herkes bu konuyla alakalı olarak yazıp çiziyor. Telaffuz edilen rakamlar, Lille’in teklif etmiş olduğu rakamlar değil. Onlar ilk tekliflerinin üzerinde ısrarcılar. Ama biz de aynı şekilde ısrarcıyız, böyle bir teklifle bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil diye. Onların teklifi 15 milyon Euro. Bizim istediğimiz rakamlarla onların önerdiği rakamlar arasında ciddi bir fark var. Bu konuyla ilgili kulübün yetkilendirmiş olduğu kişiler de Türkiye’de" ifadelerini kullandı.

"Forvet transferimiz yarın açıklanır"

Takıma en az iki forvet kazandırmak istediklerinin de altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Forvet transferlerinden birisi tahmin ediyorum yarın açıklanır. Ama yine çalışmalarımız devam ediyor. Devamı gelebilir ama garantisi yok. Daha önce Türkiye’de oynamamış ve hiçbir şekilde adı telaffuz edilmemiş bir isim. Bir Lisans Talimatı var, UEFA’nın FFP kuralları var. Bundan biz son dakikada direkten döndük. Çok ciddi bir ceza alıyorduk. Ayrıca yeniden yapılandırma ile ilgili imzalamış olduğumuz bir sözleşme var. Herkes kulüplere bir takım oyuncuları yakıştırırken, bunların o kuralların sınırları içerisinde olması gerekiyor. Her kulübün kurallar gereği transfere harcayacağı para, maaş olarak oyuncularına ödeyeceği para aşağı yukarı belli. Her şeyin bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Biz geldiğimizden beri bunun savaşını veriyoruz. Trabzonspor, geçmişte örneklerine rastladığımız transferleri yapacak bir kulüp değildir. Hiçbir başarı, uçuk kaçık rakamlar harcayarak gerçekleşmez. Başarıya giden yollardan biri bu değildir. Bu yolu takip ederseniz sizi yüzde 90 başarısızlığa götürecektir. Bu kulüp içi dengeleri bozar, takımın ödeme dengesini bozar, takımın ödeme dengesini bozduğunuz anda yeniden yapılandırma kapsamında aylık ödemelerin rutin olarak gerçekleşmesini bozar. Onu da bozunca zaten bütün sistem bozulur. Bu gerçeği herkesin kavraması lazım. Çok farklı sistem uygulanıyor şu an Türkiye’de. Uygulanması gereken bir sistem bu sene uygulanmaya başlandı. Bunun gerçeklerini çok iyi analiz edip herkesin o doğrultuda hareket etmesi lazım" dedi.