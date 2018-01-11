Ahmet Bulut: Arda Başakşehir'e 'evet' dedi

Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer süreci tamamlanmak üzere. Katalanların kiralık olarak vermeye sıcak bakmadığı milli yıldız için menajeri Ahmet Bulut son dakika açıklamasında bulundu.

Bulut'un A Spor'a verdiği demeç şöyle;

"Arda Turan transferinde şu an için her şey olumlu. Yarın kararı açıklayacağız. Biz zaten Başakşehir'e evet dedik. Arda Turan da evet dedi. Barcelona'nın kararını bekliyoruz. Yarın açıklayacaklar. %99 onlar da evet diyecek."

Hatırlanacağı üzere Katalan basını, Arda Turan'ın transferinin kiralık olması sebebiyle iki kulüp arasında sıkıntıların olduğunu iddia etmişti. Sport Gazetesi, Barcelona'nın bonservis için 10 milyon euro talep ettiğini ifade etmişti.

Valverde'nin takıma gelmesiyle birlikte bir türlü şans bulamayan #ArdaTuran'ın 2017 yılındaki Barcelona istatistiği... La Liga: 18 maç─3 gol─3 asist Şampiyonlar Ligi: 5 maç─4 gol─1 asist Kral Kupası: 5 maç─4 gol─1 asist Süper Kupa: 2 maç─2 gol─1 asist Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 27, 2017 at 11:18öö PST )

Abdullah Avcı Arda için ne demişti?

"Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Biz her zaman yanında olduğumuzu belli etmek için bunu söyledik. Benim ailenin büyük oğlu gibidir. Sonucu zaman gösterecek. Türk futboluna önemli katkılar sağlamış ve sağlayacak, bıraktığında da sağlamaya devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'yı ister misin? Evet ben de isterim. Herkes ister ama bu işin mali yönü ve Barcelona tarafı var. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıl daha kontratı var. Başakşehir'in olduğu kadar Arda Turan'ın maliyetleri de benim ve kulübümüz için önemlidir."