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Ahmetcan Kaplan'dan kötü haber: Sol dizinden ciddi şekilde sakatlandı

Trabzonspor'dan sezon başında Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, son idmanda ciddi bir sakatlık yaşadı. Hollanda kulübü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada genç oyuncunun sol dizinden sakatlandığını belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmetcan Kaplandan kötü haber: Sol dizinden ciddi şekilde sakatlandı
19 yaşındaki defans oyuncusu Ahmetcan Kaplan (solda) sezon başında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'dan büyük umutlarla Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibinin son idmanında sol dizinden ciddi bir sakatlık geçirdi.

Genç oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada Kaplan'ın önümüzdeki aylarda forma giyemeyeceği belirtildi.

Ahmetcan Kaplan'ın bu sabah ameliyat olduğu ve sezonun geri kalanında kadroda olmasının beklenmediği aktarıldı.

  • 19 yaşındaki defans oyuncusu, sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Ajax'a imza atmıştı.

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