Ajax, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Türk kaleciyi transfer etti

Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, gelecek vadeden 2005 doğumlu Türk kaleci Mert Alagöz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. Sparta Rotterdam U16 takımında oynayan 16 yaşındaki Alagöz, artık Ajax U17 takımında forma giyecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Feyenoord'un da yakında takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Mert Alagöz, henüz milli takım tercihini yapmadı.

3 Ocak 2005 tarihinde Hollanda'da doğan Mert Alegöz, Sparta Rotterdam altyapısında yetişti.