Spor Ajaxın kalecisi Andre Onanaya 12 ay men cezası
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Ajax’ın kalecisi Andre Onana’ya 12 ay men cezası

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın doping yaptığı nedeniyle 1 yıl men edildiğini açıkladı. 24 yaşındaki kaleci ve kulübü Ajax, alınan bu kararı CAS'a taşıyacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Transfermarkt verilerine göre Andre Onana'nın güncel bonservis değeri 36 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Andre Onana'nın güncel bonservis değeri 36 milyon euro.

Ajax’ın kalecisi Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men edildi.

Ajax Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana’ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax’ın bu kararı CAS’a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.

  • Andre Onana bu sezon 26 karşılaşmada görev yapmıştı.

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