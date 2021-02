Ajax’ın kalecisi Andre Onana’ya 12 ay men cezası

Ajax’ın kalecisi Andre Onana, doping kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men edildi.

Ajax Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre; UEFA 24 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana’ya doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verdi. Onana ve Ajax’ın bu kararı CAS’a taşıyacağı açıklanırken, kararın kesinleşmesi halinde Onana, 12 ay boyunca kulüp ve milli takım formasıyla maçlara çıkamayacak.

Andre Onana bu sezon 26 karşılaşmada görev yapmıştı.