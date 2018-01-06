AVRUPA LİGLERİ

Ajaxlı Nouri'nin ailesini 'şoke eden' iddia

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle maç sırasında yere yığılan 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, federasyon ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi AA
20 yaşındaki futbolcunun beyninde, bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edilmişti.

20 yaşındaki futbolcunun beyninde, bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edilmişti.

Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri'nin ailesi, olayın aydınlatılması için açıklama bekliyor.

'Ajax'ın 2014'ten beri haberi vardı' iddiası

Ülke basınında yer alan haberlerde, geçen yıl temmuz ayında oynanan karşılaşma sırasında, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu iddia edildi.

Bu durumun üzerine harekete geçen Nouri'nin ailesi, avukat bürosu aracılığı ile yaptığı basın bildirisinde, bu iddia karşısında şok olduklarını ve konu hakkında KNVB ve Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini ifade etti.

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirtti.

  • Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında geçen yıl 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Abdelhak Nouri, rahatsızlığı nedeniyle bir anda yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.

Ajaxlı Nouri'den kötü haber
Ajaxlı Nouri'den kötü haber

Hollanda ekibi Ajax, hazırlık maçı esnasında kalp ritminde bozukluk olduğu için yere yığılan genç futbolcusu Abdelhak Nouri ile ilgili bir duyuru yayınladı.Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun beyninde, bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildiği bildirildi.Avusturya'da Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçında Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından Fas asıllı Hollandalı futbolcu, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.