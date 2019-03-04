Akhisar kalecisi Lukac'tan inanılmaz hata

Akhisarspor-Alanyaspor maçında ev sahibi ekibin kalecisi Milan Lukac, talihsiz bir gol yedi.

Takım arkadaşından gelen geri pası kontrol edemeyen 33 yaşındaki oyuncu böylelikle Süper Lig'de bu sezon kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.

Lukac, Galatasaray maçında da hatalı bir çıkış yapmış ve mücadelenin son dakikasında kalesinde golü görmüştü.

Akhisarspor, yediği bu gole rağmen sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.