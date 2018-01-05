Akhisarspor Seleznyov’u kadrosuna kattı

Teleset Mobilya Akhisarspor, Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 32 yaşındaki yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'de ilk önce Karabük'e gelmiştim, kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Hocamızın ne istediğini biliyorum, daha önce çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Başkanın da çok iyi biri olduğunu duydum herkesten. Kendisi bana çok yardımcı oldu bu transferde. Her zaman gülümsüyor, çok sıcakkanlılar.

Futbola Shakhtar Donetsk'te başladı

Futbola Shakhtar Donetsk akademi takımında başlayan Seleznyov ardından Arsenal Kiev, Shaktar Donetsk, Dnipro ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi.

Ukraynalı futbolcu Akhisarspor'da 21 numaralı formayı giyecek. Ayrıca Seleznyov, Karabükspor formasıyla 33 resmi maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

Ukrayna Milli Takım forması da giyen Selezynov milli takımda 54 maçta 11 gol kaydetti. Ukraynalı golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.