SÜPER LİG

Akhisarspor Seleznyov’u kadrosuna kattı

Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi IHA
Kariyeri boyunca 343 maça çıkan oyuncu 147 kez ağları havalandırırken 34 golün de pasını verdi.

Kariyeri boyunca 343 maça çıkan oyuncu 147 kez ağları havalandırırken 34 golün de pasını verdi.

Fotoğraf: AA

Teleset Mobilya Akhisarspor, Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 32 yaşındaki yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

  • Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'de ilk önce Karabük'e gelmiştim, kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Hocamızın ne istediğini biliyorum, daha önce çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Başkanın da çok iyi biri olduğunu duydum herkesten. Kendisi bana çok yardımcı oldu bu transferde. Her zaman gülümsüyor, çok sıcakkanlılar.

Futbola Shakhtar Donetsk'te başladı

Futbola Shakhtar Donetsk akademi takımında başlayan Seleznyov ardından Arsenal Kiev, Shaktar Donetsk, Dnipro ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi.

Ukraynalı futbolcu Akhisarspor'da 21 numaralı formayı giyecek. Ayrıca Seleznyov, Karabükspor formasıyla 33 resmi maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

Ukrayna Milli Takım forması da giyen Selezynov milli takımda 54 maçta 11 gol kaydetti. Ukraynalı golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.

Yevhen Seleznov Galatasaray'ın kapısından dönmüş
Yevhen Seleznov Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Galatasaray'ın transfer son gününde Karabükspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznov'u istediği ortaya çıktı.Karabüksporlu isim, Rus basınına verdiği röportajda şunları söyledi;"Yazın olaylar farklıydı. Yaşananlar, birçok şartın bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Tudor ile transferin son günü konuştum. Beni kendisi aradı. Şu anda böyle, hayat devam ediyor. Çalışmaya ve ara transfer dönemini beklemeye devam edeceğim. Türkiye'ye gittiğimde, menajerler evime geldi. Hangi takım ya da ne kadar maaş vereceklerini umursamadım. Sadece sorduğum soru; 'Oynayacak mıyım?' oldu" Bu sezon Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 5 maçta 186 dakika süre alan Seleznyov, sadece Galatasaray'a karşı ağları sarstı.

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