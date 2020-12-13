SÜPER LİG

Alanyaspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı?

Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçtan sonra Alanyaspor'un kural hatası yaptığı iddia edildi. Buna sebep olarak Akdeniz ekibinin yaptığı oyuncu değişiklikleri gösterildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağdaş Atan

Çağdaş Atan

Alanyaspor - Beşiktaş maçında Akdeniz ekibinin 4 farklı dakikada oyuncu değişikliği yaptığı iddia edildi.

IFAB'ın getirdiği kurala göre 5 oyuncu değişikliği 3 farklı dakikada yapılabiliyor. Alanyaspor iddiaya göre bu değişiklikleri dört farklı dakikada yaptı ve 4 değişiklik tercih etti.

Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetiminin TFF'ye başvuru yapması yönünde mesajlar paylaştı.

  • Öte yandan mücadelenin 85. dakikasında Alanyaspor'un 2 oyuncu değişikliğini aynı anda yaptığı belirtildi. Maç sırasında izleyicilerin bunu yanlış anlamış olabileceği aktarıldı.


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