Alanyaspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı?

Alanyaspor - Beşiktaş maçında Akdeniz ekibinin 4 farklı dakikada oyuncu değişikliği yaptığı iddia edildi.

IFAB'ın getirdiği kurala göre 5 oyuncu değişikliği 3 farklı dakikada yapılabiliyor. Alanyaspor iddiaya göre bu değişiklikleri dört farklı dakikada yaptı ve 4 değişiklik tercih etti.

Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyadan konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetiminin TFF'ye başvuru yapması yönünde mesajlar paylaştı.

Öte yandan mücadelenin 85. dakikasında Alanyaspor'un 2 oyuncu değişikliğini aynı anda yaptığı belirtildi. Maç sırasında izleyicilerin bunu yanlış anlamış olabileceği aktarıldı.



