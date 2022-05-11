Aleksic 3 yıl daha Başakşehir'de

Aleksic bu sezon Başahşehir formasıyla 31 maça çıktı ve 6 gol 3 asist üretti

Başakşehir, Sırp futbolcusu Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Danijel Aleksic’in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Sırp futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Danijel Aleksic’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

31 yaşındaki Sırp futbolcu Danjiel Aleksic bu sezon Başakşehir formasıyla 31 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol atarken 3'te asist yaptı.

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