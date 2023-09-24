Ali Cengiz finale çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Avrupa 2.'si ve Dünya 3.'sü olan 87 kiloda milli güreşçimiz Ali Cengiz, finale yükseldi. Cengiz, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılma hakkını da elde etti.





Ali Cengiz, ilk turda Finlandiyalı T. H. Metsomaeki'yi, 2. turda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ukraynalı Z. Belenyuk'u geçti. Çeyrek finalde Dünya 2.'si Özbek J. Berdimuratov'u puan avantajıyla yenen milli güreşçimiz, yarı finalde de Kazakistanlı Nursultan Tursynov'u da tuşla yenerek finale yükseldi.





Ali Cengiz, bugün finalde Dünya 3.'sü Macar David Losonczi ile karşılaşacak. Engin Albayrak 63 kilodaki güreşçimiz Enes Başar ise, ilk turda Japon Ryuto ikeda'yı (9-0) yendi. Avrupa Şampiyonu Gürcü Leri Abuladze'ye ise 4-3 yenildi. Başar, rakibi finale yükseldiğinden repesajda Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı yenerse bronz madalya için Fransız Sebastian Clement ile karşılaşacak.





Selçuk Can Dünya üçüncüsü

72 kiloda Selçuk Can ise bronz madalya kazandı. Can, yarı finalde Fransız rakibi İbrahim Mahmoud Hassan Ghanem'a 4-0 yenilmişti. Dün ise repesajdan gelen Bulgar Stoyan Kubakov'u puanla yenen Selçuk Can, dünya 3.'lüğünü kazandı.











