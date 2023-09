Ali Cengiz finale çıktı

Selçuk Can Dünya üçüncüsü

72 kiloda Selçuk Can ise bronz madalya kazandı. Can, yarı finalde Fransız rakibi İbrahim Mahmoud Hassan Ghanem'a 4-0 yenilmişti. Dün ise repesajdan gelen Bulgar Stoyan Kubakov'u puanla yenen Selçuk Can, dünya 3.'lüğünü kazandı.