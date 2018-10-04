Alişan'dan Comolli'ye: Beni halı sahada izler misin?

Şarkıcı Ali Şan, Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı oynanırken sarı lacivertlilerin futbol direktörü Davide Comolli hakkında olumsuz bir paylaşımda bulundu.

İsviçreli futbolcu Frey'in performansını eleştiren Alişan, "Bu Frey’i izleyip Fenerbahçe’ye futbolcu diye alan Comoli’ye sesleniyorum. Haftaya halı saha maçımız var beni izlemeye gelir misin? Frey’den çok daha faydalı olurum yemin ederim. En azından ben o formanın değerini ve ağırlığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Frey, Fenerbahçe formasını 8 kez giyerken gol atma ya da asist yapma başarısı gösterdi.