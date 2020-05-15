Almanya'da futbol maçları başlıyor: Bundesliga salgında ne yaptı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart’ta ertelenen Almanya Bundesliga’da heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga’da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya’da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak.
Almanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler koronavirüs testine tabi tutulacak.
- İşte aşama aşama Bundesliga'daki futbola dönüş hazırlığı;
Bundesliga’da 26. haftanın programı şöyle;
Bugün
- 16.30 Augsburg - Wolfsburg
- 16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04
- 16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
- 16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin
- 16.30 RB Leipzig - Freiburg
- 19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar
- 16.30 Köln - Mainz 05
- 19.00 Union Berlin - Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi
- 21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
With the action set to get underway again this weekend, here's a quick primer on where we left off ⚽️🇩🇪
THREAD 👇 #BundesligaMD26 pic.twitter.com/Jk2NLDC7RL
With the action set to get underway again this weekend, here's a quick primer on where we left off ⚽️🇩🇪
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