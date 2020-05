Almanya'da futbol maçları başlıyor: Bundesliga salgında ne yaptı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart’ta ertelenen Almanya Bundesliga’da heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga’da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya’da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak.

Almanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler koronavirüs testine tabi tutulacak.





İşte aşama aşama Bundesliga'daki futbola dönüş hazırlığı;







Bundesliga’da 26. haftanın programı şöyle;

Bugün

16.30 Augsburg - Wolfsburg

16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04

16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn

16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin

16.30 RB Leipzig - Freiburg

19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

16.30 Köln - Mainz 05

19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen