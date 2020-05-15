BUNDESLİGA

Almanya'da futbol maçları başlıyor: Bundesliga salgında ne yaptı?

175 bin vakanın bildirildiği ve yaklaşık 8 bin kişinin öldüğü Almanya’da futbol maçları oynatılmaya başlanıyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? Bundesliga yönetimi neler yaptı? Detayları sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya'da futbolcular mesafelerine dikkat ederek hem örnek bir davranış sergiliyor hem de önlem alıyorlar.

Almanya'da futbolcular mesafelerine dikkat ederek hem örnek bir davranış sergiliyor hem de önlem alıyorlar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart’ta ertelenen Almanya Bundesliga’da heyecan bugün oynanacak 6 karşılaşma ile kaldığı yerden devam edecek. Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında spor organizasyonları ya ertelendi ya da iptal edildi. Ertelenen Almanya Bundesliga’da da liglerin devam edeceği açıklamıştı. Almanya’da 13 Mart tarihinde ertelenen müsabakalar kaldığı yerden devam edecek. Ligin 26. haftası 6 karşılaşma ile başlayacak.

Almanya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanacak. Her karşılaşmadan bir gün önce futbolcular ve teknik ekipler koronavirüs testine tabi tutulacak.


    İşte aşama aşama Bundesliga'daki futbola dönüş hazırlığı;

Bundesliga yönetimi futbola dönüş için neler yaptı?
Bundesliga yönetimi futbola dönüş için neler yaptı?

Bundesliga'da maç sırasında neler olacak?
Bundesliga'da maç sırasında neler olacak?

Bundesliga'da maç sırasında neler olacak?
Bundesliga'da maç sırasında neler olacak?

  • Bundesliga’da 26. haftanın programı şöyle;

Bugün

  • 16.30 Augsburg - Wolfsburg
  • 16.30 Borussia Dortmund - Schalke 04
  • 16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
  • 16.30 Hoffenheim- Hertha Berlin
  • 16.30 RB Leipzig - Freiburg
  • 19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

  • 16.30 Köln - Mainz 05
  • 19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

  • 21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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