Altay'ın Süper Lig umutları tükeniyor

Spor

Ömer Erdoğan: "Fiziksel olarak beklediğimizin altındaydık"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Ördoğan, 3-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından konuştu. Fiziksel anlamda rakibe oranla düşük bir performans sergilediklerini söyleyen Erdoğan, sezon sonu için de “Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok” ifadelerini kullandı.