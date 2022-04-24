Altay'ın Süper Lig umutları tükeniyor

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı devam ediyor. Altay ve Galatasaray İzmir'de karşı karşıya geliyor.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 8. dakikada Berkan Kutlu’nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
20. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis’in şutunda kaleci Lis’in son anda dokunduğu top kornere gitti.
42. dakikada Ahmed Rayan’ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
Detaylar geliyor...