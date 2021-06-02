Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman TVNET'e konuştu: "NBA'den teklif gelirse bunu değerlendiririm"

Anadolu Efes'le tarihi bir başarıya imza atan Ergin Ataman, TVNET'e konuk oldu.

Anadolu Efes'le Euroleague kupasını kazanan Ergin Ataman, TVNET'e konuk oldu. Final Four için Almanya'ya giderken yaşanan vize sorunlarına dikkati çeken Ataman birçok konuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Diğer takımlar 'ordu'yla geldi

Anadolu Efes'le Euroleague kupasını kazanan ve ilk Türk başantrenör unvanını kazanan Ergin Ataman dörtlü final öncesi yaşadıkları vize problemini TVNET'e anlattı.

"Alman hükümeti tarafından bir ayrıcalık yapıldığını düşünüyorum. Konunun pandemi dışında olduğunu biliyorum. Bunun da en canlı örneği benim iki kızım. İkisi de Amerika'da üniversite okuyorlar. Orada her iki doz aşılarını da olmuşlardı. Sırf bu turnuvada benimle birlikte olmak için Türkiye'ye döndüler 15 gün önce. Biz 10 gün boyunca onlara vize almaya çalıştık. Tıpkı oyuncularımızın ailelerine vize almaya çalıştığımız gibi. Fakat Almanya pandemiyi göstererek vize vermedi. İspanyol ve İtalyan takımlar oraya 50'şer kişilik ordularla geldi. Bu tabii ki bizim için hakikaten çok üzücü bir durum. Ben bunu oradaki tüm basın toplantılarında tepkimi dile getirdim. Basın toplantılarında bilerek Türkçe konuştum. Çünkü bizi belki dışlamaya çalışıyorlar ama farkında olmadıkları bir şey var biz çok güçlüyüz. Yani biz devlet olarak da çok güçlüyüz. Halk olarak da çok güçlüyüz. Biz Atatürk'ün gençleriyiz, bizi hiçbir şekilde ezemezler."

#GününArdından 🏀



"ALMAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN AYRIMCILIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"@EuroLeague Şampiyonu @AnadoluEfesSK Başantrenörü Ergin Ataman: En büyük kupayı alarak cevabımızı verdik. pic.twitter.com/ELcreDJ3Hy — TVNET (@tvnet) June 1, 2021

NBA'den teklif gelirse değerlendiririm

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Türk basketbol tarihinde adının hep ilklerle anıldığını söyleyen Ergin Ataman, NBA konusunda da açıklamalarda bulundu.

"Hep bana NBA soruluyor. Tabii ki NBA çok büyük bir organizasyon. NBA bir şov. Ve bugüne kadar Avrupa'dan hiçbir antrenöre teklif gelmemiş. Avrupa'da başarılı olup da NBA'ye giden hiçbir antrenör yok. Ben de şunu söylüyorum; bu üst üste kazanacağım Euroleague şampiyonlukları artık NBA'in de belki dikkatini çeker. 'Bu başarılı Türk koç kimdir? Nasıl bir takımı dipten alıp zirveye çıkardı? Nasıl bir takımı NBA standartlarında basketbol oynatıyor?' sorularıyla birlikte yarın öbür gün böyle bir teklif gelirse tabii ki bunu da mutlaka değerlendiririm. Basketbol tarihimize baktığımızda birçok ilklerde benim ismim geçer. Eğer böyle bir şey olursa da bir antrenör olarak Avrupa'da kupa kazanma şansına nayil oldum. NBA gibi dünyanın en büyük organizasyonunda da böyle bir fırsat gelirse de bunu da değerlendiririm."