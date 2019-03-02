SÜPER LİG

Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs, Antalyaspor deplasmanından dönerken kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, DHA
Kaza sonucu taraftar otobüsünün devrildiği görüldü.

Kaza sonucu taraftar otobüsünün devrildiği görüldü.

Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Ankaragücü camiası gelen acı haberle sarsıldı. Başkent ekibinin taraftarlarını taşıyan otobüs dönüş yolunda kaza yaptı.

Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı otobüse arkadan çarptı.

Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Kazada yaşamını yitiren taraftarların Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz olduğu belirlendi. Diğer yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.


"Yastayız"

Ankaragücü Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağ olsun. Yastayız" ifadelerine yer verildi.

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankaragücü taraftarları için taziye mesajı yayımladı. Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

  • "Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
DHA

Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı. Dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 23 kişi yaralandı.

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