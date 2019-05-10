Antalyaspor-Bursaspor: 0-1

7 haftadır galibiyete hasret kalan ve ateş hattından çıkamayan Bursaspor, Antalya'da nefes aldı. Yeşil beyazlılar, Chedjou'nun golüyle Akdeniz'den 1-0 galip ayrıldı ve ligde kalma umudunu canlı tuttu.

Maça daha etkili başlayan taraf Bursaspor olurken konuk ekip 16. dakikada golü de buldu. Saivet'in ortasında iyi bir kafa vuruşu çıkaran Chedjou, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıyı geride kapatan Antalyaspor, ikinci yarıda vites yükseltse de 71'de Cissokho'nun 2. sarı kartı görmesi Bülent Korkmaz'ın planlarını bozdu.

Kalan dakikalarda kalesini iyi savunan Bursaspor, zorlu maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 33 puana yükselen Bursaspor, ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.



