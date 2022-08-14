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Antalyaspor İstanbul deplasmanından 3 puan çıkarttı

Süper Lig’in 2’nci haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Antalyaspor’a galibiyeti getiren golü 60’ıncı dakikada Wright kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
Antalyaspor İstanbul deplasmanından 3 puan çıkarttı
Antalyasporlu futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig'in güçlü takımlarından Antalyaspor, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golü ABD'li futbolcu Haji Wright attı.

Maçtan dakikalar;

10’uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bünyamin’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11’inci dakikada Geraldo’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Avounou’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Boffin açıyı iyi kapattı.

34’üncü dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Mrsic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Bettaieb, Kudryashov'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Bettaieb, Boffin’i de geçmek istedi ancak tecrübeli kaleci son anda topun sahibi oldu.

41’inci dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Ndao’nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

GOL!

  • 60’ıncı dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Bünyamin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Wright’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

84’üncü dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında del Valle ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Metehan’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor deplasmanda Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti.
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